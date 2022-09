Около 08:20 по местному времени авто с британским принцем Гарри покинуло замок Балморал.

Известно, что Меган, герцогиня Сассекская, не сопровождала его в Шотландию.

Позже принца Гарри видели на посадке самолета в аэропорту Абердина.

Британские СМИ пишут, что он был первым уехавшим членом королевской семьи и был последним, кто вчера прибыл в любимый шотландский дворец отдыха королевы.

BREAKING: Prince Harry has been seen boarding a plane at Aberdeen Airport.

He is understood to be the first royal to have departed — and was the last to arrive at the Queen’s beloved Scottish holiday home yesterday.https://t.co/8AFWhoW82a

— Sky News (@SkyNews) September 9, 2022