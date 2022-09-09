Смерть Елизаветы II: Британия оплакивает королеву, ожидается обращение нового короля
Умерла Елизавета II – королева Великобритании, сообщили в Букингемском дворце. Она ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.
Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.
У дворцов и храмов в Британии люди оставляют цветы в память о королеве.
9 сентября ожидается, что Чарльз, сразу ставший новым монархом, обратится к нации. Он сказал, что смерть его матери была моментом величайшей печали для него и всех членов его семьи.
Глава британского правительства Лиз Трасс назвала королеву Елизавету II “скалой, на которой построена современная Великобритания”.
Новый король Великобритании покинул замок Балморал.
BBC пишет, что король вернется в Лондон со своей женой Камиллой, которая теперь является королевой-консортом, где позже он встретится с премьер-министром.
King Charles III leaves Balmoral Castle in Scotland to head to London a day after death of Queen Elizabeth II pic.twitter.com/h7GV3LJgh3
— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 9, 2022
Чемпионат Англии АПЛ объявил, что матчи не будут проводиться в эти выходные в знак уважения из-за смерти королевы Елизаветы II.
Это включает также перенос запланированного на понедельник матча Лидс — Ноттингем Форрест.
Также не состоятся матчи Английской футбольной лиги (EFL).
В соборе Святого Павла в Лондоне сегодня в 18:00 состоится молебен и служба после смерти королевы. Она будет транслироваться на BBC.
Около 2 тыс. мест в храме будут распределены по принципу живой очереди. Ожидается участие премьер-министра Лиз Трасс и мэра Лондона Садика Хана.
Телевизионное обращение короля Чарльза III к нации будет транслироваться внутри собора, если оно будет совпадать с богослужением.
По словам Букингемского дворца, отныне и до семи дней после похорон королевы будет продолжаться траур по королевской семье. Дата похорон королевы пока не подтверждена.
В заявлении Букингемского дворца говорится:
— После смерти Ее Величества королевы, Его Величество король желает, чтобы период королевского траура длился с этого момента и до семи дней после похорон королевы.
Отдельно от национального траура, которое правительство, как ожидается, объявит сегодня, королевский траур должны соблюдать члены королевской семьи, персонал королевской семьи и представители королевской семьи, исполняющие официальные обязанности, вместе с войсками, выполняющими церемониальные обязанности.
Около 08:20 по местному времени авто с британским принцем Гарри покинуло замок Балморал.
Известно, что Меган, герцогиня Сассекская, не сопровождала его в Шотландию.
Позже принца Гарри видели на посадке самолета в аэропорту Абердина.
Британские СМИ пишут, что он был первым уехавшим членом королевской семьи и был последним, кто вчера прибыл в любимый шотландский дворец отдыха королевы.
BREAKING: Prince Harry has been seen boarding a plane at Aberdeen Airport.
He is understood to be the first royal to have departed — and was the last to arrive at the Queen’s beloved Scottish holiday home yesterday.https://t.co/8AFWhoW82a
Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/cbL5296IBN
— Sky News (@SkyNews) September 9, 2022
В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за смерти королевы.
– Официальный траур объявляется по всей стране на три дня, начиная с даты публикации этого указа, в знак скорби по поводу смерти ее величества королевы Елизаветы II, – говорится в сообщении правительства.
Сотни людей собираются на площади перед Букингемским дворцом. Специальный корреспондент телеканала FREEДОМ в Европе Виталий Сизов рассказал, как Великобритания скорбит по Елизавете II.
Следующим монархом стал король Карл – это монаршее имя принца Чарльза, или Георг (это его второе имя). А его жена Камилла станет королевой-консортом.