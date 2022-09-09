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Юля Захарченко |
Смерть Елизаветы II: Британия оплакивает королеву, ожидается обращение нового короля

Смерть Елизаветы II: Британия оплакивает королеву, ожидается обращение нового короля

Умерла Елизавета II – королева Великобритании, сообщили в Букингемском дворце. Она ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.

Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.

Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.

У дворцов и храмов в Британии люди оставляют цветы в память о королеве.

9 сентября ожидается, что Чарльз, сразу ставший новым монархом, обратится к нации. Он сказал, что смерть его матери была моментом величайшей печали для него и всех членов его семьи.

Глава британского правительства Лиз Трасс назвала королеву Елизавету II “скалой, на которой построена современная Великобритания”.

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14:02 - 09 сентября

Новый король Великобритании покинул замок Балморал.

BBC пишет, что король вернется в Лондон со своей женой Камиллой, которая теперь является королевой-консортом, где позже он встретится с премьер-министром.

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13:59 - 09 сентября
Английская премьер-лига отменила матчи на выходных

Чемпионат Англии АПЛ объявил, что матчи не будут проводиться в эти выходные в знак уважения из-за смерти королевы Елизаветы II.

Это включает также перенос запланированного на понедельник матча Лидс — Ноттингем Форрест.

Также не состоятся матчи Английской футбольной лиги (EFL).

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13:55 - 09 сентября

В соборе Святого Павла в Лондоне сегодня в 18:00 состоится молебен и служба после смерти королевы. Она будет транслироваться на BBC.

Около 2 тыс. мест в храме будут распределены по принципу живой очереди. Ожидается участие премьер-министра Лиз Трасс и мэра Лондона Садика Хана.

Телевизионное обращение короля Чарльза III к нации будет транслироваться внутри собора, если оно будет совпадать с богослужением.

собор Святого Павла у Лондоні

Фото: Depositphotos

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12:34 - 09 сентября
Объявлены подробности королевской траура

По словам Букингемского дворца, отныне и до семи дней после похорон королевы будет продолжаться траур по королевской семье. Дата похорон королевы пока не подтверждена.

В заявлении Букингемского дворца говорится:

— После смерти Ее Величества королевы, Его Величество король желает, чтобы период королевского траура длился с этого момента и до семи дней после похорон королевы.

Отдельно от национального траура, которое правительство, как ожидается, объявит сегодня, королевский траур должны соблюдать члены королевской семьи, персонал королевской семьи и представители королевской семьи, исполняющие официальные обязанности, вместе с войсками, выполняющими церемониальные обязанности.

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12:31 - 09 сентября

Около 08:20 по местному времени авто с британским принцем Гарри покинуло замок Балморал.

Известно, что Меган, герцогиня Сассекская, не сопровождала его в Шотландию.

Позже принца Гарри видели на посадке самолета в аэропорту Абердина.

Британские СМИ пишут, что он был первым уехавшим членом королевской семьи и был последним, кто вчера прибыл в любимый шотландский дворец отдыха королевы.

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23:27 - 08 сентября

В Бразилии объявлен трехдневный траур из-за смерти королевы.

– Официальный траур объявляется по всей стране на три дня, начиная с даты публикации этого указа, в знак скорби по поводу смерти ее величества королевы Елизаветы II, – говорится в сообщении правительства.

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23:24 - 08 сентября

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23:24 - 08 сентября

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22:44 - 08 сентября

Сотни людей собираются на площади перед Букингемским дворцом. Специальный корреспондент телеканала FREEДОМ в Европе Виталий Сизов рассказал, как Великобритания скорбит по Елизавете II.

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21:23 - 08 сентября

Следующим монархом стал король Карл – это монаршее имя принца Чарльза, или Георг (это его второе имя). А его жена Камилла станет королевой-консортом.

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