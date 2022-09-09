Умерла Елизавета II – королева Великобритании, сообщили в Букингемском дворце. Она ушла из жизни в замке Балмор в Шотландии.

Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.

Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.

У дворцов и храмов в Британии люди оставляют цветы в память о королеве.

9 сентября ожидается, что Чарльз, сразу ставший новым монархом, обратится к нации. Он сказал, что смерть его матери была моментом величайшей печали для него и всех членов его семьи.

Глава британского правительства Лиз Трасс назвала королеву Елизавету II “скалой, на которой построена современная Великобритания”.