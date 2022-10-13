Октябрь, 13 в 15:26

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает в полномасштабной войне против Украины и прибегает к все более непредсказуемым и жестоким шагам. В то же время, страны Запада пытаются разгадать вероятные сценарии Кремля и подготовиться к ним.

Как пишет издание Politico, только в течение последних недель хозяин Кремля прибег к ядерному шантажу, диверсиям на газопроводах Северный поток и ракетному террору Украины.

Западные лидеры опасаются новых террористических кампаний РФ по уничтожению энергетических объектов в Украине в преддверии зимы, разрушению инфраструктуры в странах ЕС, усилению ядерных угроз.

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По оценкам аналитиков и официальных лиц, цель Кремля состоит в истощении терпения и ресурсов Запада, а также в разжигании споров между союзниками Украины до того, как РФ окончательно проиграет на поле боя.

– Российские силы терпят поражение на поле боя. Украинцы достигли точки невозврата, – заявил недавно бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

На этом фоне западные лидеры обсуждают, какое оружие еще может понадобиться Украине на поле боя, как лучше контролировать критическую инфраструктуру Европы и как отговорить Путина от ядерного удара.

Издание Politico выделило четыре возможных сценария, к которым может прибегнуть Кремль.

Террор мирных украинцев

Утром в понедельник, 10 октября, российские ракеты ударили по центру Киева. Столица Украины подверглась такому нападению впервые с июня.

Один из западных дипломатов заявил в комментарии журналистам, что это было “местью за мост” (речь идет о недавнем взрыве на Крымском мосту).

Однако войска РФ осуществляли бомбардировки и ряда других украинских городов. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры.

Поэтому среди возможных сценариев Кремля эксперты, с которыми общалось издание, называют продолжение бомбардировок, в том числе и по инфраструктуре, что особенно угрожающе накануне зимы.

Об этом, в частности, свидетельствует назначение Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине. Он известен тактикой применения жестоких бомбардировок против гражданского населения, в частности, в Сирии.

Ответ Запада на новые ракетные атаки РФ варьируется от призыва к новым антироссийским санкциям до предоставления Украине современных систем ПВО. Так, Германия уже предоставила первую из четырех передовых систем ПВО IRIS-T. В то же время, США обещают до ноября передать Киеву две зенитно-ракетные системы NASAMS.

Как отметил в комментарии изданию бывший помощник генерального секретаря НАТО Генрих Браус, Украине нужны системы ПВО, способные оградить целый регион от ударов российскими крылатыми и баллистическими ракетами. Но в военном плане это сделать сложно и “очень дорого”.

По словам Брауса, даже когда Киев получит больше систем ПВО, руководству Украины придется определять приоритеты: какие города, территории и объекты защищать. С технической точки зрения почти невозможно защитить всю территорию Украины, считает Браус.

Саботаж Кремля в Европе

Согласно этому сценарию Россия, вероятно, продолжит втайне уничтожать инфраструктуру стран-членов НАТО.

Свидетельством тому могут быть недавние аварии на российских газопроводах Северный поток, причиной которых многие считают диверсию Кремля. А потом кто-то повредил кабели немецкой железной дороги.

И других возможных сценариев саботажа РФ множество.

– У нас много нефтяных и газовых трубопроводов, кабелей для передачи данных. Нам просто нужно повысить собственную осведомленность о том, что может быть уязвимым, а затем усилить защиту нашей потенциально уязвимой инфраструктуры, – сообщил премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Ранее в этом году НАТО в обновленной стратегической концепции признало, что подобные “гибридные атаки” могут стать поводом для активации статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне (что нападение на одного из союзников является нападением на всех).

Однако опрошенные эксперты и официальные лица признали, что инфраструктурные сети Европы настолько велики, что возможности правительств ограничены. К тому же, они часто принадлежат частным компаниям.

Власти европейских стран могут усилить патрулирование как на суше, так и на море, повышая сдерживание. Однако даже в этом случае невозможно контролировать все. Ведь неизвестно, где и как может произойти атака. Кроме того, существует киберугроза со стороны РФ.

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Попытки выиграть время

Еще один сценарий касается попыток Кремля выиграть время на фоне повышения ставок.

По оценкам экспертов, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что холодная погода зимой изменит динамику боев на фронте, а Запад в конце концов устанет вооружать и финансировать Украину.

– Путин перешел от подхода “как мне выиграть?” к подходу “как мне не проиграть?”, – объяснил Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Он назвал такой подход Кремля “стратегическим терпением”.

Эксперты не исключают, что решение Путина мобилизовать несколько сотен тысяч россиян на войну является частью такого сценария.

– Общая цель этого – обменять тела на время, – заявил Бен Ходжес.

Как отмечает издание, западные лидеры прекрасно понимают, что Путин делает ставку на усталость от войны и высокие цены на энергоносители, чтобы снизить общественный интерес к поддержке Украины. В ответ на это в западных столицах возникает ощущение, что союзники Киева должны разработать свою долгосрочную стратегию, а также по-прежнему считать действия российского диктатора жизненно опасной угрозой.

Эксперты также предостерегают, что долгая игра Москвы, будь то во время правления Путина или возможного будущего режима, может выйти далеко за пределы Украины.

Угрозы Апокалипсиса

Согласно этому сценарию, Кремль продолжит нагнетать ядерную риторику.

Как отмечает издание, еще до недавнего времени перспектива ядерной войны казалась немыслимой. Опрошенные Politico специалисты заявили, что ядерный сценарий остается наименее вероятным вариантом для Москвы, независимо от того, идет ли речь о тактическом ядерном ударе ограниченной мощности, подрыве ядерной бомбы над водой как демонстрации силы или полномасштабной ядерной атаке.

А ядерная риторика Кремля будет направлена на запугивание Украины и ее партнеров среди стран НАТО.

Западные лидеры придерживаются двуединого подхода: не позволять ядерной риторике диктовать политику в отношении Украины и одновременно предупреждать Москву о катастрофических последствиях такого шага. При этом Запад считает, что именно Вашингтон должен взять на себя инициативу, чтобы убедить Кремль не нарушать ядерное табу.