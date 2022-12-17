Декабрь, 17 в 16:55

Папа Римский Франциск хотел бы получить в подарок на Рождество “немного мира”. При этом он упомянул о полномасштабной войне в Украине.

Такое заявление понтифик сделал в интервью испанскому изданию АВС.

– Немного мира. Сколько войн в мире! Та, что в Украине, нас касается больше всего. Но вспомним также Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже тринадцать лет, — подчеркнул Папа Римский, отвечая на вопрос о желаемом подарке на Рождество.

Как известно, после начала полномасштабной войны понтифик неоднократно призывал верующих молиться за мир в Украине. Он призывал российского диктатора Владимира Путина прекратить “спираль насилия и смерти” и предупреждал о недопустимости ядерной угрозы.

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Понтифик сравнивал войну РФ против Украины с уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

В начале декабря, во время традиционного рождественского визита на Испанскую лестницу в Риме папа Франциск заплакал во время молитвы, когда заговорил об Украине.

Кроме того, он призвал к скромному празднованию Рождества в этом году, а сэкономленные средства передать в поддержку украинцев.

В то же время Папу Римского за время полномасштабной войны несколько раз критиковали за определенные заявления или действия. Например, в Ватикане решили “примирить” украинцев и россиян на католическую Пасху и инициировали крестный ход, во время которого крест должны были нести украинка и россиянка. Эта идея спровоцировала возмущение среди украинцев.

Понтифик назвал дочь идеолога Кремля Александра Дугина Дарию, которую подорвали в автомобиле, “невинной жертвой войны”. Он также выразил мнение, что та жестокость, которую войска РФ совершают в Украине, на самом деле якобы не присуща русскому народу.

Источник: АВС