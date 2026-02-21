У Великій Британії уряд розглядає можливість ініціювати закон про виключення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії королівського спадкоємства.

Про це виданню ВВС розповів міністр оборони країни Люк Поллард.

Усунення Ендрю з лінії спадкоємства корони Британії: що відомо

Зазначається, що цей крок може завадити Ендрю стати королем в принципі, адже наразі він залишається восьмим у черзі на престол, попри те, що його позбавили титулу принца за його зв’язки із фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Ендрю звільнили з-під слідства через 11 годин після арешту за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем.

За даними видання, він послідовно та рішуче заперечує усі звинувачення в правопорушеннях.

Наголошується, що спроба позбавити Ендрю шансу на престол вимагатиме акта парламенту Великої Британії. Його, у свою чергу, мають схвалити депутати та колеги, а чинності він набуде лише після королівської санкції.

Крім іншого, цей крок мають підтримати 14 країн Співдружності, де Чарльз III є главою держави, включаючи Канаду, Австралію, Ямайку та Нову Зеландію.

Востаннє лінія спадкування була змінена актом парламенту у 2013 році, коли законодавчо поновили права осіб, які раніше були виключені з престолонаслідування через шлюб з католиком.

Це також поклало край чоловічому першоспадкуванню, згідно з яким молодший син може замінити старшу дочку в лінії спадкоємства. Це стосується тих, хто народився після 28 жовтня 2011 року.

Останній раз, коли когось було усунуто з лінії спадкоємства актом Парламенту, це сталося в 1936 році, коли Едуарда VIII та його нащадків було усунуто через його зречення від престолу.

Лідер ліберальних демократів сер Ед Дейві заявив, що поліції слід дозволити виконувати свою роботу, діючи без страху та упереджень.

– Але, очевидно, це питання, яке парламенту доведеться розглянути, коли для цього настане час, і, природно, монархія захоче переконатися, що він ніколи не зможе стати королем, – сказав Дейві.

За словами лідера партії у Вестмінстері Стівена Флінна, ШНП підтримає усунення Ендрю з лінії спадкоємства, якщо буде потрібно.

Депутат від Лейбористської партії Рейчел Маскелл, яка представляє Йорк Сентрал, також висловила готовність до такого кроку.

– Я б підтримала законодавство про усунення Ендрю з лінії спадкоємства та з посади державного радника, – сказала вона.

Що стосується короля, то він зможе подивитися на цей останній виклик крізь призму, яка відокремлює сімейні зв’язки від службових обов’язків, вважає колишній секретар монарха з питань зв’язку Джуліан Пейн.

Королева Камілла, як зазначив Пейн, “вміє налаштовуватися на громадський настрій”.

Журналісти нагадують, що державні радники мають право виконувати обов’язки монарха, який хворий або перебуває за кордоном, хоча на практиці очікується, що для виконання цих обов’язків залучаються лише працюючі члени королівської родини.

За даними Бібліотеки Палати громад, усунення Ендрю з лінії спадкоємства позбавить його і цієї ролі.

Ендрю відмовився від державних обов’язків у 2019 році після негативної реакції на інтерв’ю BBC Newsnight про його стосунки з Епштейном.

Раніше Факти ICTV написали про деталі гучної справи, через яку колишнього принца, Ендрю, заарештували в день народження.

Тим часом король Чарльз III дав зрозуміти, що не перешкоджатиме роботі правоохоронних органів щодо свого брата.

