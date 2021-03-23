Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 23 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 050 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 154 036 человек.
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 32 человека, за весь период пандемии — 3 114. Преодолели болезнь уже 102 789 киевлян, за сутки выздоровели 845 пациентов.
Кто заболел:
- 584 женщины в возрасте от 18 до 91 года;
- 408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 27 девочек от 1 до 17 лет;
- 31 мальчик от 1 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
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- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.