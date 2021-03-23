Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 23 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 050 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 154 036 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 32 человека, за весь период пандемии — 3 114. Преодолели болезнь уже 102 789 киевлян, за сутки выздоровели 845 пациентов.

Кто заболел:

584 женщины в возрасте от 18 до 91 года;

408 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

27 девочек от 1 до 17 лет;

31 мальчик от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: