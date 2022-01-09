Загиблих чи затриманих українців під час масових протестів у Казахстані немає – МЗС

Станом на неділю, 9 січня, у Казахстані, де відбуваються масові протести та затримання, немає загиблих чи затриманих громадян України. Загроз життю та безпеці українців, які поки що не можуть вилетіти з Казахстану, також немає.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

– За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає, – зазначили в міністерстві.

Зараз посольство України в Казахстані надає допомогу тим українцям, які не можуть вилетіти з країни через скасовані авіарейси. Найбільше таких громадян у місті Алмати – 116.

Аеропорт міста поки що призупинив обслуговування цивільних літаків. Наразі його використовують для прийняття військово-транспортних літаків держав ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку).

– Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає… Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання, – наголосили в МЗС, додавши, що українське посольство підтримує із громадянами постійний зв’язок.

Згідно з попередніми даними, 9 січня можуть відновитися регулярні авіарейси із Нур-Сулатана в Київ. Зараз МЗС співпрацює з урядами інших країн, громадяни яких також не можуть виїхати з Казахстану.

Крім того, дипломати пропрацюють альтернативні шляхи виїзду українців із Казахстану на випадок, якщо регулярне авіасполучення тривалий час не відновлюватимуть.

Як уточнили в МЗС, ключовою передумовою подальших заходів є стабілізація ситуації з безпекою в Казахстані.

5 січня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що від українців не надходило повідомлень про пряму загрозу їхньому життю через масштабні протести в Казахстані.

Міністр радив громадянам, які перебувають на території цієї країни, реєструватися в онлайн-системі Друг та звертатися до посольства в разі будь-якої загрози.

6 січня стало відомо, що група громадян України не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київчерез припинення роботи аеропорту.