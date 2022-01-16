Российско-оккупационные войска дополнительно разместили на временно оккупированных территориях Донбасса 275 единиц военной техники. Это сделано с нарушением Минских договоренностей.

О деталях проинформировала украинская сторона СЦКК (Совместного центра по контролю и координации).

– За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей, — отмечается в сообщении.

По сравнению с предыдущими сутками, дополнительное российское вооружение и техника были обнаружены в районах Шимшиновка, Садовый и Миусинск.

Так, в зоне действий так называемого 1-го армейского корпуса (базируется на оккупированных территориях Донецкой области) размещено 37 единиц вооружения и военной техники. В частности, в районе Новоселовки (в 31 км от линии столкновения) и в районе Терново (в 57 км от линии столкновения) размещены танки.

Оккупанты разместили их с нарушением линии отвода и районов хранения.

Кроме того, в зоне безопасности в районе Терново были замечены САУ (самоходные артиллерийские установки) и ББМ (боевые бронированные машины).

А в зоне действий так называемого 2-го армейского корпуса, расположенного на оккупированных территориях Луганской области, размещено 238 единиц вооружения и военной техники – с нарушением линии отвода и районов хранения.

Вооружение обнаружили в районах Бугаевка (37 км от линии столкновения), Садовый (57 км от линии столкновения), Шимшиновка (27 км от линии столкновения), Миусинск (62 км от линии столкновения).

Там, в частности, были замечены: самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика 122 мм; 122-мм гаубицы Д-30; буксируемые артиллерийские установки; танки Т-72 и Т-64, а также танки неустановленного типа; самоходные артиллерийские установки (САУ); боевые бронированные машины; реактивные системы залпового огня; радиостанция Р-142; командно-штабные машины Р-145; зенитно-ракетные комплексы Стрела-10.

В СЦКК подчеркнули, что параллельно с размещением вооружения российские формирования препятствуют работе миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях. В частности, был открыт огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотника СММ ОБСЕ, когда он пролетал над районом Васильевка.

Кроме того, оккупанты пытались воспрепятствовать сигналу GPS беспилотников ОБСЕ.

– Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей, — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины открывают огонь исключительно в случаях, когда действия оккупантов создают угрозу жизни и здоровью мирных жителей и украинских воинов.

Недавно в украинской разведке сообщили, что в России готовят ряд провокаций против своих же военнослужащих, чтобы в дальнейшем обвинить в этом украинскую армию.

Кроме того, по данным разведки, на временно оккупированном Донбассе произошла утечка химических препаратов, ввезенных РФ. Украинские разведчики убеждены, что Москва может использовать эту ситуацию в качестве повода для нападения.

В Белом доме подтвердили информацию о подготовке РФ провокации для осуществления нового военного вторжения в Украину.