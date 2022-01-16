Посилюють позиції: окупанти стягнули на Донбас 275 одиниць військової техніки

Російсько-окупаційні війська додатково розмістили на тимчасово окупованих територіях Донбасу 275 одиниць військової техніки. Це зроблено з порушенням Мінських домовленостей.

Про деталі поінформувала українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації).

– Протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей, – наголошується в повідомленні.

У порівняні з попередньою добою, додаткове російське озброєння та техніку було виявлено в районах Шимшинівка, Садовий та Міусинськ.

Так, у зоні дій так званого 1-го армійського корпусу (базується на окупованих територіях Донецької області) розміщено 37 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, в районі Новоселівки (за 31 км від лінії зіткнення) та в районі Тернове (за 57 км від лінії зіткнення) розміщені танки.

Окупанти розмістили їх із порушенням лінії відведення та районів зберігання.

Крім того, в зоні безпеки в районі Тернове були помічені САУ (самохідні артилерійські установки) та ББМ (бойові броньовані машини).

А в зоні дій так званого 2-го армійського корпусу, розташованого на окупованих територіях Луганщини, розміщено 238 одиниць озброєння та військової техніки – з порушенням лінії відведення та районів зберігання.

Озброєння виявили в районах Бугаївка (37 км від лінії зіткнення), Садовий (57 км від лінії зіткнення), Шимшинівка (27 км від лінії зіткнення), Міусинськ (62 км від лінії зіткнення).

Там, зокрема, були помічені: самохідні артилерійські установки 2С1 Гвоздика 122 мм; 122-мм гаубиці Д-30; буксирувані артилерійські установки; танки Т-72 і Т-64, а також танки невстановленого типу; самохідні артилерійські установки (САУ); бойові броньовані машини; реактивні системи залпового вогню; радіостанція Р-142; командно-штабні машини Р-145; зенітно-ракетні комплекси Стріла-10.

В СЦКК наголосили, що паралельно з розміщенням озброєння російські збройні формування перешкоджають роботі місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, був відкритий вогонь зі стрілецької зброї у напрямку безпілотника СММ ОБСЄ, коли він пролітав над районом Василівка.

Крім того, здійснювалося перешкоджання сигналу GPS безпілотників місії.

– Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів, – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що Збройні сили України відкривають вогонь виключно у випадках, коли дії окупантів створюють загрозу для життя і здоров’я мирних жителів та українських воїнів.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, що в Росії готують низку провокацій проти своїх же військовослужбовців, щоб у подальшому звинуватити в цьому українську армію.

Крім того, за даними розвідки, на тимчасово окупованому Донбасі стався витік хімічних препаратів, завезених РФ. Українські розвідники переконані, що Москва може використати цю ситуацію як привід для нападу.

У Білому домі підтвердили інформацію про підготовку РФ провокації для здійснення нового військового вторгнення в Україну.