Не только линия фронта на востоке Украины, а и Азовское море, а также свободные города на побережье остаются наиболее уязвимыми для амфибийных операций РФ.

Повышается сейчас и риск гибридных сценариев – диверсий, кибератак и тому подобного.

Такие данные обнародовали в украинском Центре оборонных стратегий.

Так, в акватории Азовского моря сохраняется вероятность полной оккупации украинских морских пространств, поскольку Кремль может формировать второе направление высадки с моря.

Накануне более десяти российских кораблей прошли через фарватерный проход Крымского моста к Азовскому морю.

Фиксируют в Центре оборонных стратегий и перемещение российских войск вдоль границ Украины и кораблей Военно-морского флота РФ в Черном и Азовском морях.

Кроме того, Минобороны РФ обнародовало официальное сообщение NOTAM (Notice to Airmen – сообщение авиаперсонала. – Ред.) о закрытии воздушного пространства над Азовским морем. Мотивировали в ведомстве такое решение “ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины”.

– Тот факт, что ситуация в последнее время значительно осложнилась, свидетельствует о принятом президентом РФ решении идти на существенное обострение ситуации, – отмечают в Центре оборонных стратегий.

В то же время там уверяют, что 150 тыс. российского войска на границах Украины недостаточно для успешной полномасштабной стратегической операции и захвата и удержания Киева.

– Эти сценарии, хотя и существуют, являются авантюрными для РФ. По нашим данным, силы безопасности и обороны находятся в полной готовности к отражению атак, – констатируют в Центре оборонных стратегий.

Возможные сценарии

В Центре оборонных стратегий констатируют, что остаются вероятными сразу несколько сценариев дальнейшего ведения войны РФ против Украины.

Так, “руководство ЛДНР” может обратиться к руководству РФ с просьбой оказать военную помощь для защиты от “наступления Украины”.

Не менее вероятным вариантом остается проведение “миротворческой операции по принуждению Украины к миру”, вхождение войск РФ (или, менее вероятно, ОДКБ) на территории так называемых “ЛДНР”, выдвижение РФ ультиматума Украине, и в случае неполучения согласия – нанесение выборочных ракетно-авиационных ударов по объектам противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, пунктах управления.

– Россия пытается создать условия, чтобы навязать свой вариант решения конфликта, что, в частности, предусматривает смену руководства государства, внесение изменений в Конституцию Украины, отказ от вступления в НАТО, федерализацию, прямой диалог с российскими проксисилами на оккупированных территориях с целью оказания им субъектности, – отмечают в Центре оборонительных стратегий.

Что известно о нынешней ситуации

В течение недели зафиксировано более 300 обстрелов вдоль линии разграничения.

В результате этих действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и еще шестеро получили ранения.

Пострадали также гражданские украинцы и инфраструктура.

Значительная часть запрещенного Минскими договоренностями оружия находится вне мест хранения и используется во время обстрелов ВСУ.

В ОРДЛО продолжается всеобщая мобилизация населения для комплектования первого и второго армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Кроме того, по сообщениям РФ, в Россию принудительно эвакуировали уже более 50 тыс. человек.

На неопределенное время продлено проведение совместных учений Вооруженных сил РФ и Беларуси Союзная решимость-2022.

Источник: Центр оборонных стратегий