Ризик гібридних сценаріїв підвищується – Центр оборонних стратегій

Не лише лінія фронту на сході України, а й Азовське море та вільні міста на узбережжі залишаються найбільш уразливими для амфібійних операцій РФ.

Підвищується нині й ризик гібридних сценаріїв – диверсій, кібератак тощо.

Такі дані оприлюднили в українському Центрі оборонних стратегій.

Так, в акваторії Азовського моря зберігається ймовірність повної окупації українських морських просторів, оскільки Кремль може формувати другий напрям висадки з моря.

Напередодні понад десять російських кораблів пройшли через фарватерний прохід Кримського мосту до Азовського моря.

Фіксують у Центрі оборонних стратегій і переміщення російських військ уздовж кордонів України та кораблів Військово-морського флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

Крім того, Міноборони РФ оприлюднило офіційне повідомлення NOTAM (Notice to Airmen – повідомлення авіаперсоналу. – Ред.) щодо закриття повітряного простору над Азовським морем. Мотивували у відомстві таке рішення “погіршенням безпекової ситуації на сході України”.

– Той факт, що ситуація останнім часом значно ускладнилася, свідчить про ухвалене президентом РФ рішення йти на суттєве загострення ситуації, – зазначають у Центрі оборонних стратегій.

Водночас там наголошують, що 150 тис. російського війська на кордонах України не достатньо для успішної повномасштабної стратегічної операції та захоплення й утримання Києва.

– Ці сценарії, хоча й існують, є авантюрними для РФ. За нашими даними, сили безпеки та оборони перебувають в повній готовності до відбиття атак, – констатують у Центрі оборонних стратегій.

Можливі сценарії

У Центрі оборонних стратегій відзначають, що залишаються ймовірними відразу кілька сценаріїв подальшого ведення війни РФ проти України.

Так, “керівництво ЛДНР” може звернутися до керівництва РФ із проханням надати військову допомогу для захисту від “наступу України”.

Не менш вірогідним варіантом лишається проведення “миротворчої операції з примушення України до миру”, входження військ РФ (або, менш імовірно, ОДКБ) на територію так званих “ЛДНР”, висування РФ ультиматуму Україні, і в разі неотримання згоди – нанесення вибіркових ракетно-авіаційних ударів по об’єктах протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, пунктах управління.

– Росія намагається створити умови, щоб нав’язати свій варіант вирішення конфлікту, що, зокрема, передбачає зміну керівництва держави, внесення змін до Конституції України, відмову від вступу до НАТО, федералізацію, прямий діалог із російськими проксісилами на окупованих територіях з метою надання їм суб’єктності, – зазначають у Центрі оборонних стратегій.

Що відомо про теперішню ситуацію

Протягом тижня зафіксовано понад 300 обстрілів уздовж лінії розмежування.

Унаслідок цих дій двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули та ще шестеро дістали поранення.

Постраждали також цивільні громадяни України та інфраструктура.

Значна частина забороненої Мінськими домовленостями зброї перебуває поза місцями зберігання та використовується під час обстрілів ЗСУ.

В ОРДЛО триває загальна мобілізація населення для комплектування першого та другого армійських корпусів Збройних сил РФ.

Крім того, за повідомленнями РФ, до Росії примусово евакуювали вже понад 50 тис. осіб.

На невизначений час продовжено проведення спільних навчань Збройних сил РФ та Білорусі Союзна рішучість-2022.

Джерело: Центр оборонних стратегій