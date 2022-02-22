У вівторок, 22 лютого, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Щастя (Луганська область).

За інформацією журналіста Фактів ICTV, по населеному пункту ведеться обстріл з російських реактивних систем залпового вогню Град.

Обстріли зафіксували українські журналісти, які там зараз працюють. Військовослужбовці ЗСУ, які їх супроводжують, підтвердили, що окупанти використовують саме системи Град.

Відомо, що ворожий снаряд влучив у трасформатор місцевої ТЕС, унаслідок чого там виникла пожежа. На кадрах з місця обстрілу видно стовп чорного диму над тепловою електростанцією. Наразі на території ТЕС горять три трансформатори (в кожному по 40 т масла).

Тим часом обстріли російських окупантів не припиняються.

Як розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, якщо обстріли Щастя триватимуть, сьогодні буде ухвалено рішення про евакуацію місцевих жителів. Він уточнив, що місцева влада вже визначила місця для евакуації громадян.

– Саме зараз обстрілюють околиці Щастя. Ми постійно на зв’язку з керівником військово-цивільної адміністрації міста. Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо обов’язково приймати рішення щодо евакуації. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей, – наголосив Гайдай.

За його словами, обстріли не вщухають декілька годин. При цьому окупанти цілеспрямовано б’ють по ТЕС та навмисно руйнують інфраструктуру. Також обстріли ведуться по житлових будинках.

У Міністерстві внутрішніх справ, своєю чергою, поінформували, що через загострення ситуації та небезпеку для громадян командування Операції об’єднаних сил ухвалило рішення про тимчасове припинення функціонування КПВВ Щастя.

Раніше сьогодні в пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил повідомляли, що російсько-окупаційні війська обстрілювали Щастя зі станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Водночас кілька днів тому, 18 лютого, на КППВ Щастя під обстріл окупантів потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Гумкомвой якраз проходив оформлення. Дивом ніхто не постраждав.

Джерело: МВС, ДСНС України, Сергій Гайдай