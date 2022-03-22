Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило новий список військовослужбовців РФ, які скоюють злочини проти українців.

Згідно з повідомленням ГУР Міноборони, йдеться про 1-й танковий полк 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії РФ.

– ГУР Міноборони України здобуло список військовослужбовців 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України… За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, – наголошується в повідомленні.

До списку загалом потрапили 966 осіб, зокрема й представники командування:

• командир полку – підполковник Денис Лапін;

• заступник командира полку – підполковник Олександр Золотько;

• заступник командира полку з військово-політичної роботи – підполковник Костянтин Соловей та інші.

З повним списком можна ознайомитися на сайті ГУР Міноборони.

Варто зазначити, що підрозділи 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії базуються у населеному пункті Калінінець Московської області.

Історія дивізії починається в липні 1940 року, коли в Харкові було сформовано 127-му стрілецьку дивізію. Згодом цей військовий підрозділ кілька разів переформатовували, поки він не став 2-ю гвардійською мотострілецькою дивізією.

Як повідомляв на початку березня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, українські військові під Харковом розбили та взяли в полон елітний підрозділ військ РФ (йшлося саме про Таманську дивізію). Полонені російські військові з цієї дивізії згодом виступили на брифінгу.

Це вже не перший список військових РФ, який оприлюднила українська розвідка. Раніше були опубліковані списки: пілотів 559-го бомбардувального авіаполку РФ; 78-ї бригади РФ; 727-го окремого батальйону морської піхоти; особового складу Повітряно-космічних сил РФ, які завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Джерело: ГУР Міністерства оборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ