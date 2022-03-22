Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 27 день війни
Вбили Вбили
117 дітей
Поранили Поранили
>155 дітей
Вбили Вбили
> 925 (ООН) дорослих
Факти / Україна

Розвідка оприлюднила імена 966 військових Таманської дивізії РФ, які скоюють злочини проти українців

Юлія Соколова редакторка стрічки
Російські танки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило новий список військовослужбовців РФ, які скоюють злочини проти українців.

Згідно з повідомленням ГУР Міноборони, йдеться про 1-й танковий полк 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії РФ.

– ГУР Міноборони України здобуло список військовослужбовців 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198), що скоюють воєнні злочини проти народу України… За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, – наголошується в повідомленні.

До списку загалом потрапили 966 осіб, зокрема й представники командування:

• командир полку – підполковник Денис Лапін;

• заступник командира полку – підполковник Олександр Золотько;

• заступник командира полку з військово-політичної роботи – підполковник Костянтин Соловей та інші.

З повним списком можна ознайомитися на сайті ГУР Міноборони.

Варто зазначити, що підрозділи 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії базуються у населеному пункті Калінінець Московської області.

Історія дивізії починається в липні 1940 року, коли в Харкові було сформовано 127-му стрілецьку дивізію. Згодом цей військовий підрозділ кілька разів переформатовували, поки він не став 2-ю гвардійською мотострілецькою дивізією.

Як повідомляв на початку березня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, українські військові під Харковом розбили та взяли в полон елітний підрозділ військ РФ (йшлося саме про Таманську дивізію). Полонені російські військові з цієї дивізії згодом виступили на брифінгу.

Це вже не перший список військових РФ, який оприлюднила українська розвідка. Раніше були опубліковані списки: пілотів 559-го бомбардувального авіаполку РФ; 78-ї бригади РФ; 727-го окремого батальйону морської піхоти; особового складу Повітряно-космічних сил РФ, які завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Читайте
"Славетна" Таманська дивізія, створена в Харкові, схоже, там свій шлях і закінчить – Резніков

Джерело: ГУР Міністерства оборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка