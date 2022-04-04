Ми знали про плани Путіна – британська розвідка про звірства РФ у Бучі

Британській розвідці було відомо про плани президента Росії Володимира Путіна вбивати українців на захоплених територіях.

Про це очільник британської розвідки MI6 Річард Мур зазначив у відповідь на реакцію МЗС Великої Британії щодо оприлюднених звірств у звільнених від окупантів містах України.

– Ми знали, що плани вторгнення Путіна передбачали страти його військовими та розвідслужбами, – зауважив Річард Мур.

Світлини із Бучі та інших міст України, які облетіли світ 3 квітня, справили гнітюче враження на керівника британської розвідки.

– Повідомлення про вбивства мирних жителів, які надійшли зі звільнених районів, жахають та лякають, – додав він.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6 — Richard Moore (@ChiefMI6) April 3, 2022

3 квітня у Великій Британії заявили, що спільно з партнерами допоможуть зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

4 квітня почалася 40-ва доба повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Richard Moore