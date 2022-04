Ми знали про плани Путіна – британська розвідка про звірства РФ у Бучі

Британській розвідці було відомо про плани президента Росії Володимира Путіна вбивати українців на захоплених територіях.

Про це очільник британської розвідки MI6 Річард Мур зазначив у відповідь на реакцію МЗС Великої Британії щодо оприлюднених звірств у звільнених від окупантів містах України.

Світлини із Бучі та інших міст України, які облетіли світ 3 квітня, справили гнітюче враження на керівника британської розвідки.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6

— Richard Moore (@ChiefMI6) April 3, 2022