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Факти / Україна

Ми знали про плани Путіна – британська розвідка про звірства РФ у Бучі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Техніка РФ на вулиці Бучі

Британській розвідці було відомо про плани президента Росії Володимира Путіна вбивати українців на захоплених територіях.

Про це очільник британської розвідки MI6 Річард Мур зазначив у відповідь на реакцію МЗС Великої Британії щодо оприлюднених звірств у звільнених від окупантів містах України.

– Ми знали, що плани вторгнення Путіна передбачали страти його військовими та розвідслужбами, – зауважив Річард Мур.

Світлини із Бучі та інших міст України, які облетіли світ 3 квітня, справили гнітюче враження на керівника британської розвідки.

– Повідомлення про вбивства мирних жителів, які надійшли зі звільнених районів, жахають та лякають, – додав він.

3 квітня у Великій Британії заявили, що спільно з партнерами допоможуть зібрати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила, що країна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

4 квітня почалася 40-ва доба повномасштабної війни в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Richard Moore

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Фото: Getty Images

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