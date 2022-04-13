Украина установит правду обо всех российских солдатах, совершавших здесь преступления.

В этом заверил президент Владимир Зеленский во время ночного обращения.

– Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. И о бесчеловечной жестокости российских военных к женщинам и детям, о многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты, – подчеркнул глава государства.

Глава государства уверяет: Украина установит полную правду о “всех этих извергах, сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось”.

– Мы всех найдем. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого, – заметил Владимир Зеленский.

По данным Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, во время оккупации в подвале только одного дома в Буче Киевской области систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них сейчас беременны.

Перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры российских военнослужащих свидетельствуют, что насиловать украинских девушек захватчиков призывают даже их жены.

Нардеп Виктор Медведчук, которого во время обращения упомянул Владимир Зеленский, был задержан 12 апреля во время попытки пересечения границы Украины.

Олихарх и кум главы РФ Владимира Путина сбежал из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны в Украине .

Напомним, что за ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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