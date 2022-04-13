Хай Медведчук буде вам прикладом – Зеленський російським солдатам

Україна встановить правду про всіх російських солдатів, які вчиняли тут злочини.

У цьому запевнив президент Володимир Зеленський під час нічного звернення.

– З’являється все більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. І про нелюдську жорстокість російських військових до жінок та дітей, про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати, – наголосив глава держави.

Очільник держави запевняє: Україна встановить повну правду про “всіх цих нелюдів, скільки би часу та зусиль для цього не знадобилось”.

– Ми усіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного, – зауважив Володимир Зеленський.

За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, під час окупації в підвалі лише одного будинку в Бучі Київської області систематично ґвалтували близько 25 дівчат і жінок віком від 14 до 24 років. Дев’ять із них зараз вагітні.

Перехоплені Службою безпеки України телефонні розмови російських військовослужбовців свідчать, що ґвалтувати українських дівчат та жінок загарбників закликають навіть їхні дружини.

Нардепа Віктора Медведчука, якого під час звернення згадав Володимир Зеленський, затримали 12 квітня під час спроби перетину кордону України.

Оліхарх та кум очільника РФ Володимира Путіна втік із-під домашнього арешту ще на початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що за ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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