Карта бойових дій на 19.04.2022 – ситуація на фронті

На 55-ту добу повномасштабної війни в Україні Росія намагається продовжувати наступальні дії, щоб встановити повний контроль над територією Донецької й Луганської областей та утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

Карта бойових дій в Україні на 19.04.2022

Упродовж 18 квітня армія РФ активізувала ракетні удари по об’єктах у західних областях та проводила наступальні та штурмові дії на окремих напрямках у Слобожанському та Донецькому операційних районах.

Ворог частково блокує Харків та веде наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець.

На Донецькому та Таврійському напрямках російські загарбники активізували наступальні дії вздовж всієї лінії розмежування.

Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони Збройних сил України в Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

У Запорізькій області підрозділи окупаційних військ зосереджені у визначених районах.

Армія РФ намагається вийти на адміністративні межі Херсонської області на Південнобузькому напрямку, намагаючись вести наступальні дії в районі Олександрівки.

Не припиняють росіяни й обстрілювати цивільні об’єкти в Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генштаб ЗСУ суттєвих змін не зафіксував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW