Руководство страны-агрессора России всячески поощряет своих солдат к совершению зверств против украинцев. В РФ, в частности, вручают захватчикам медали за расстрел мирных граждан Украины.

Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора двух родственников-оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

Во время этого разговора российские захватчики хвастались своими преступлениями во время полномасштабных военных действий в Украине.

Среди прочего, они обсуждали хладнокровный расстрел 25 мирных людей. В этом контексте один из них сообщил, что его наградили медалью.

– Привезли сейчас, медалью наградили. Медаль дали… Тут у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили, – заявил российский захватчик.

А другой оккупант в ответ хвастался своими планами изнасиловать украинку, и цинично назвал это “свиданием”. Он рассказал, что девушка в плену и связана.

Следует отметить, что это не первый перехват разговоров, доказывающий, что российские захватчики получают приказы убивать мирных украинцев. Ранее СБУ уже публиковала доказательства, что военные преступники из РФ получают команды расстреливать гражданское население.

Во время одного из перехваченных разговоров захватчик рассказывал об убийствах украинских женщин. А во время другого российский оккупант рассказывал матери об убийствах мирного населения в Украине (в частности, и детей).