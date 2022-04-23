Находившиеся в Буче Киевской области подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады РФ понесли потери в районе Изюма.
Информацию о сосредоточении в Харьковской области подразделения, активно участвовавшего в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в Буче, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Южнее Изюма наступательные и штурмовые действия ведут отдельные подразделения:
- 1 танковой армии Западного военного округа,
- 20 общевойсковой армии Западного военного округа,
- 35 общевойсковой армии Восточного военного округа,
- 68 армейского корпуса армии Восточного военного округа,
- воздушно-десантных войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ