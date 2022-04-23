Находившиеся в Буче Киевской области подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады РФ понесли потери в районе Изюма.

Информацию о сосредоточении в Харьковской области подразделения, активно участвовавшего в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в Буче, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Южнее Изюма наступательные и штурмовые действия ведут отдельные подразделения:

1 танковой армии Западного военного округа,

20 общевойсковой армии Западного военного округа,

35 общевойсковой армии Восточного военного округа,

68 армейского корпуса армии Восточного военного округа,

воздушно-десантных войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ