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Факты / Украина

Под Изюмом понесло потерю подразделение РФ, участвовавшее в Бучанской резне

Татьяна Забожко редактор ленты
Под Изюмом понесло потерю подразделение РФ, участвовавшее в Бучанской резне

Находившиеся в Буче Киевской области подразделения 64 отдельной мотострелковой бригады РФ понесли потери в районе Изюма.

Информацию о сосредоточении в Харьковской области подразделения, активно участвовавшего в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в Буче, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Южнее Изюма наступательные и штурмовые действия ведут отдельные подразделения:

  • 1 танковой армии Западного военного округа,
  • 20 общевойсковой армии Западного военного округа,
  • 35 общевойсковой армии Восточного военного округа,
  • 68 армейского корпуса армии Восточного военного округа,
  • воздушно-десантных войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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