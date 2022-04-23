Під Ізюмом зазнав втрат підрозділ РФ, що брав участь у Бучанській різанині

Підрозділи 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які перебували в Бучі Київської області, зазнали втрат у районі Ізюма.
Інформацію про зосередження в Харківській області підрозділу, що брав активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Південніше Ізюма наступальні та штурмові дії ведуть окремі підрозділи:
- 1 танкової армії Західного військового округу,
- 20 загальновійськової армії Західного військового округу,
- 35 загальновійськової армії Східного військового округу,
- 68 армійського корпусу армії Східного військового округу,
- повітряно-десантних військ.
Військові РФ проводять повітряну розвідку позицій, організовують вогневу підтримку наступу та логістичного забезпечення угруповання.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ