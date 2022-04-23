Під Ізюмом зазнав втрат підрозділ РФ, що брав участь у Бучанській різанині

Підрозділи 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які перебували в Бучі Київської області, зазнали втрат у районі Ізюма.

Інформацію про зосередження в Харківській області підрозділу, що брав активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Південніше Ізюма наступальні та штурмові дії ведуть окремі підрозділи:

1 танкової армії Західного військового округу,

20 загальновійськової армії Західного військового округу,

35 загальновійськової армії Східного військового округу,

68 армійського корпусу армії Східного військового округу,

повітряно-десантних військ.

Військові РФ проводять повітряну розвідку позицій, організовують вогневу підтримку наступу та логістичного забезпечення угруповання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ