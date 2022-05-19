Травень, 19 в 14:28

Російські окупанти завдали шкоди Чорнобильській зоні відчуження на понад 2,5 млрд грн. Йдеться як про знищення техніки, так і природніх екосистем.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він зазначив, що міністерство з перших днів повномасштабної війни в Україні намагається зафіксувати всі екологічні злочини, скоєні РФ. Особлива увага була прикута до Чорнобильської зони відчуження, де російські загарбники намагалися скоїти акти ядерного тероризму.

Зараз дивляться

– Вони нанесли дуже великої шкоди нашому Чорнобильському біосферному заповіднику, який є вкрай важливим та цінним об’єктом заповідного фонду. На сьогодні ті попередні збитки, які ми оцінюємо по Зоні відчуження, перевищують 2,5 млрд грн, – зазначив Стрілець.

Він уточнив, що окупанти вивели з ладу систему контролю радіаційного стану, внаслідок чого було втрачено доступ до інформації про радіаційний фон у Зоні відчуження. Зараз частина постів, які здійснюють контроль радіаційного стану, вже відновила роботу.

Крім того, рашисти знищили новітню аналітичну лабораторію. Йдеться про майже 100 одиниць сучасного обладнання, аналогів якого немає у Європі. Було також знищено багато комп’ютерної техніки.

Постраждав і заповідник: вогнем випалено майже 12 тис. гектарів.

– В унікальному заповідному комплексі – Чорнобильському заповіднику – вогнем знищено майже 12 тис. гектарів. Це величезні втрати для флори та фауни. І ми розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди, – наголосив міністр.

Він додав, що після себе окупанти залишили велику кількість вибухівки та замінували територію. Зараз фахівці ДСНС здійснюють розмінування.

Як відомо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС та Зону відчуження на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони фактично взяли в заручники персонал АЕС, протягом тижнів забороняючи його ротацію.

Крім того, російські загарбники кілька разів виводили з ладу лінію живлення ЧАЕС та міста Славутич.

Після захоплення Чорнобильської зони там почали фіксувати лісові пожежі. Лунали припущення, що пожежі виникають внаслідок збройної агресії РФ (влучення снаряда) або навмисного підпалу.

У Державній інспекції ядерного регулювання України попереджали, що лісові пожежі можуть спровокувати погіршення радіаційного стану не лише в нашій країні, а й у всій Європі.

Наприкінці березня російські війська почали залишати захоплену Чорнобильську АЕС. Як з’ясувалося, вони вирили окопи у радіоактивному Рудому лісі та отримали високу дозу опромінення.

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Джерело: Media Center Ukraine