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Факти / Україна

Окупанти завдали шкоди Чорнобильській зоні на понад 2,5 млрд грн – міністр

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЧАЕС
Фото: УНІАН

Російські окупанти завдали шкоди Чорнобильській зоні відчуження на понад 2,5 млрд грн. Йдеться як про знищення техніки, так і природніх екосистем.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він зазначив, що міністерство з перших днів повномасштабної війни в Україні намагається зафіксувати всі екологічні злочини, скоєні РФ. Особлива увага була прикута до Чорнобильської зони відчуження, де російські загарбники намагалися скоїти акти ядерного тероризму.

Зараз дивляться

– Вони нанесли дуже великої шкоди нашому Чорнобильському біосферному заповіднику, який є вкрай важливим та цінним об’єктом заповідного фонду. На сьогодні ті попередні збитки, які ми оцінюємо по Зоні відчуження, перевищують 2,5 млрд грн, – зазначив Стрілець.

Він уточнив, що окупанти вивели з ладу систему контролю радіаційного стану, внаслідок чого було втрачено доступ до інформації про радіаційний фон у Зоні відчуження. Зараз частина постів, які здійснюють контроль радіаційного стану, вже відновила роботу.

Крім того, рашисти знищили новітню аналітичну лабораторію. Йдеться про майже 100 одиниць сучасного обладнання, аналогів якого немає у Європі. Було також знищено багато комп’ютерної техніки.

Постраждав і заповідник: вогнем випалено майже 12 тис. гектарів.

– В унікальному заповідному комплексі – Чорнобильському заповіднику – вогнем знищено майже 12 тис. гектарів. Це величезні втрати для флори та фауни. І ми розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди, – наголосив міністр.

Він додав, що після себе окупанти залишили велику кількість вибухівки та замінували територію. Зараз фахівці ДСНС здійснюють розмінування.

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Як відомо, російські війська захопили Чорнобильську АЕС та Зону відчуження на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони фактично взяли в заручники персонал АЕС, протягом тижнів забороняючи його ротацію.

Крім того, російські загарбники кілька разів виводили з ладу лінію живлення ЧАЕС та міста Славутич.

Після захоплення Чорнобильської зони там почали фіксувати лісові пожежі. Лунали припущення, що пожежі виникають внаслідок збройної агресії РФ (влучення снаряда) або навмисного підпалу.

У Державній інспекції ядерного регулювання України попереджали, що лісові пожежі можуть спровокувати погіршення радіаційного стану не лише в нашій країні, а й у всій Європі.

Наприкінці березня російські війська почали залишати захоплену Чорнобильську АЕС. Як з’ясувалося, вони вирили окопи у радіоактивному Рудому лісі та отримали високу дозу опромінення.

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Джерело: Media Center Ukraine

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