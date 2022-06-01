Май, 31 в 22:05

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения боевых действий в Украине или же на временно оккупированных территориях.

За проект закона № 7367 проголосовали в первом чтении 322 нардепа. Документом предлагается:

1. Обязать средства массовой информации (СМИ) снабжать бронежилетами, шлемами и медицинскими аптечками журналистов, командированных работать в районы ведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированную территорию Украины. Бронежилеты и шлемы должны защитить представителей СМИ от поражений огнестрельного оружия и осколочных ранений.

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2. Предусмотреть, что такие журналисты подлежат обязательному страхованию за счет работодателя в случае причинения вреда их жизни и здоровью при исполнении профессиональных обязанностей.

Кроме того, предлагается зафиксировать размер одноразовой денежной помощи журналистам в случае ранения при исполнении профессиональных обязанностей (травмы, контузии, увечья). Сейчас законодательством предусмотрена помощь из госбюджета в размере “до 50 прожиточных минимумов”. Такая формулировка является нечеткой, поскольку может означать выплату и в размере 20 или 40 прожиточных минимумов.

Поэтому нардепы предлагают закрепить, что размер одноразовой помощи журналистам составит 50 прожиточных минимумов.

Соответствующие изменения планируется внести в два закона Украины: О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов, а также О страховании.

В Национальном союзе журналистов Украины по состоянию на 30 мая сообщали, что с 24 февраля в нашей стране погибли 32 журналиста, из них 8 – во время исполнения профессиональных обязанностей.

Так, 30 мая при обстреле эвакуационного транспорта под Лисичанском погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.

В марте возле Ирпеня российские оккупанты убили американского журналиста Брента Рено.

Кроме того, войска РФ убили украинского фотокорреспондента Максима Левина, посмертно награжденного орденом За мужество. В ходе боевых действий погибли журналисты Александр Махов и Максим Мединский.

А во время ракетного удара РФ по Киеву ушла из жизни журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич.

Источник: Верховная Рада, Национальный союз журналистов Украины