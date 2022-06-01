Рада обяжет СМИ обеспечивать бронежилетами и шлемами журналистов в зоне боев
Верховная Рада предварительно поддержала законопроект о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения боевых действий в Украине или же на временно оккупированных территориях.
За проект закона № 7367 проголосовали в первом чтении 322 нардепа. Документом предлагается:
1. Обязать средства массовой информации (СМИ) снабжать бронежилетами, шлемами и медицинскими аптечками журналистов, командированных работать в районы ведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированную территорию Украины. Бронежилеты и шлемы должны защитить представителей СМИ от поражений огнестрельного оружия и осколочных ранений.
2. Предусмотреть, что такие журналисты подлежат обязательному страхованию за счет работодателя в случае причинения вреда их жизни и здоровью при исполнении профессиональных обязанностей.
Кроме того, предлагается зафиксировать размер одноразовой денежной помощи журналистам в случае ранения при исполнении профессиональных обязанностей (травмы, контузии, увечья). Сейчас законодательством предусмотрена помощь из госбюджета в размере “до 50 прожиточных минимумов”. Такая формулировка является нечеткой, поскольку может означать выплату и в размере 20 или 40 прожиточных минимумов.
Поэтому нардепы предлагают закрепить, что размер одноразовой помощи журналистам составит 50 прожиточных минимумов.
Соответствующие изменения планируется внести в два закона Украины: О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов, а также О страховании.
В Национальном союзе журналистов Украины по состоянию на 30 мая сообщали, что с 24 февраля в нашей стране погибли 32 журналиста, из них 8 – во время исполнения профессиональных обязанностей.
Так, 30 мая при обстреле эвакуационного транспорта под Лисичанском погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф.
В марте возле Ирпеня российские оккупанты убили американского журналиста Брента Рено.
Кроме того, войска РФ убили украинского фотокорреспондента Максима Левина, посмертно награжденного орденом За мужество. В ходе боевых действий погибли журналисты Александр Махов и Максим Мединский.
А во время ракетного удара РФ по Киеву ушла из жизни журналистка и продюсер Радио Свобода Вера Гирич.
Источник: Верховная Рада, Национальный союз журналистов Украины