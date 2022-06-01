Травень, 31 в 22:05

Верховна Рада попередньо підтримала законопроєкт про надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення бойових дій в Україні або ж на тимчасово окупованих територіях.

За проєкт закону № 7367 проголосували в першому читанні 322 нардепи. Документом пропонується:

1. Зобов’язати засоби масової інформації (ЗМІ) забезпечувати бронежилетами, шоломами та медичними аптечками журналістів, відряджених працювати в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповану територію України. Бронежилети та шоломи повинні захистити представників ЗМІ від уражень вогнепальної зброї та осколкових поранень.

Зараз дивляться

2. Передбачити, що такі журналісти підлягають обов’язковому страхуванню за рахунок роботодавця в разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю під час виконання професійних обов’язків.

Крім того, пропонується зафіксувати розмір одноразової грошової допомоги журналістам у разі поранення під час виконання професійних обов’язків (травми, контузії, каліцтва). Зараз законодавством передбачена допомога з держбюджету в розмірі “до 50 прожиткових мінімумів”. Таке формулювання є нечітким, оскільки може означати виплату і в розмірі 20 чи 40 прожиткових мінімумів.

А тому нардепи пропонують закріпити, що розмір одноразової допомоги журналістам становитиме 50 прожиткових мінімумів.

Відповідні зміни планується внести до двох законів України: Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів, а також Про страхування.

У Національній спілці журналістів України станом на 30 травня повідомляли, що з 24 лютого в нашій країні загинуло 32 журналісти, з них 8 – під час виконання професійних обов’язків.

Так, 30 травня, під час обстрілу евакуаційного транспорту під Лисичанськом загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф.

У березні біля Ірпеня російські окупанти вбили американського журналіста Брента Рено.

Крім того, війська РФ вбили українського фотокореспондента Максима Левіна, який був посмертно нагороджений орденом За мужність. Під час бойових дій загинули журналісти Олександр Махов та Максим Мединський.

А під час ракетного удару РФ по Києву пішла з життя журналістка і продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.

Джерело: Верховна Рада, Національна спілка журналістів України