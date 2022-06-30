Июнь, 30 в 7:24

Украинские защитники смогли отбить атаку российских вертолетов в освобожденных ВСУ населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

— Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населенных пунктов Херсонщины. Успеха не имели, — отметили в ОК Юг.

По словам военных, групповой налет вертолетов на север Херсонщины отразили с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов.

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– Враг, уклоняясь, ретировался, – говорят они.

В то же время на южном театре боевых действий украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплениям российских военных и техники, а также по двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали около 150 огневых задач.

— Благодаря этому российская армия потеряла более четырех десятков личного состава, две гаубицы Мста-Б и самоходную — Мста-С, три единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов, — отметили в командовании.

Военные добавили, что окончательные результаты атак выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Истончик: ОК Юг

Фото: ОК Юг