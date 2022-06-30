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Факты / Украина

ВСУ отбили групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонщины

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
ВСУ отбили групповой налет вражеских вертолетов на север Херсонщины

Украинские защитники смогли отбить атаку российских вертолетов в освобожденных ВСУ населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

— Парными вертолетными налетами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населенных пунктов Херсонщины. Успеха не имели, — отметили в ОК Юг.

По словам военных, групповой налет вертолетов на север Херсонщины отразили с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов.

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– Враг, уклоняясь, ретировался, – говорят они.

В то же время на южном театре боевых действий украинская авиация отработала семь воздушных ударов штурмовиками и вертолетами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплениям российских военных и техники, а также по двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали около 150 огневых задач.

— Благодаря этому российская армия потеряла более четырех десятков личного состава, две гаубицы Мста-Б и самоходную — Мста-С, три единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав горюче-смазочных материалов, — отметили в командовании.

Военные добавили, что окончательные результаты атак выясняются.

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Истончик: ОК Юг

Фото: ОК Юг

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