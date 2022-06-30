ЗСУ відбили груповий наліт ворожих гелікоптерів на північ Херсонщини
Українські захисники змогли відбити атаку російських гелікоптерів у звільнених ЗСУ населених пунктах Херсонської області.
Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.
– Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали, – зазначили в ОК Південь.
За словами військових, груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини відбили за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.
– Ворог, ухиляючись, ретирувався, – кажуть вони.
Водночас на південному театрі бойових дій українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях російських військових та техніки, а також по двох складах боєприпасів вздовж лінії фронту.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали близько 150 вогневих завдань.
– Завдяки цьому російська армія втратила понад чотири десятки особового складу, дві гаубиці Мста-Б та самохідну — Мста-С, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів, — зазначили у командуванні.
Військові додали, що остаточні результати атак з’ясовуються.
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Джерело: ОК Південь
Фото: ОК Південь