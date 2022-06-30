Червень, 30 в 7:24

Українські захисники змогли відбити атаку російських гелікоптерів у звільнених ЗСУ населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали, – зазначили в ОК Південь.

За словами військових, груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини відбили за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.

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– Ворог, ухиляючись, ретирувався, – кажуть вони.

Водночас на південному театрі бойових дій українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях російських військових та техніки, а також по двох складах боєприпасів вздовж лінії фронту.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

– Завдяки цьому російська армія втратила понад чотири десятки особового складу, дві гаубиці Мста-Б та самохідну — Мста-С, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів, — зазначили у командуванні.

Військові додали, що остаточні результати атак з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь