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Факти / Україна

ЗСУ відбили груповий наліт ворожих гелікоптерів на північ Херсонщини

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ відбили груповий наліт ворожих гелікоптерів на північ Херсонщини

Українські захисники змогли відбити атаку російських гелікоптерів у звільнених ЗСУ населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Парними гелікоптерними нальотами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали, – зазначили в ОК Південь.

За словами військових, груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини відбили за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів.

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– Ворог, ухиляючись, ретирувався, – кажуть вони.

Водночас на південному театрі бойових дій українська авіація відпрацювала сім повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях російських військових та техніки, а також по двох складах боєприпасів вздовж лінії фронту.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ відпрацювали близько 150 вогневих завдань.

– Завдяки цьому російська армія втратила понад чотири десятки особового складу, дві гаубиці Мста-Б та самохідну — Мста-С, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад пально-мастильних матеріалів, — зазначили у командуванні.

Військові додали, що остаточні результати атак з’ясовуються.

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Джерело: ОК Південь 

Фото: ОК Південь 

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