Липень, 30 в 11:57

Російське посольство у Великій Британії оприлюднило в своєму офіційному Twitter-акаунті обурливу заяву, в якій виправдало вбивство захисників заводу Азовсталь у Маріуполі.

У цьому дописі рашисти стверджують, що бійці полку Азов начебто “заслуговують принизливої смерті”.

– Бойовики Азову заслуговують на страту, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть, – йдеться в дописі посольства РФ.

До нього прикріплено пропагандистський відеосюжет, знятий за участю начебто “подружньої пари” з Маріуполя. Вказані особи на камеру пропагандистів розповіли, що їх буцімто “обстрілювали” українські воїни з території Азовсталі.

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Ця публікація викликала бурхливу реакцію в мережі. Чимало користувачів Twitter висловили обурення через допис посольства РФ.

Соцмережа Twitter уже позначила допис рашистів як такий, що порушує правила щодо проявів ненависті. Водночас публікацію залишили доступною “в інтересах громадськості”.

На допис російського посольства вже відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що публікація щодо українських військових є ще одним доказом, що РФ є країною-терористом.

– Росія – це країна-терорист. В XXI сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так, можуть лише дикуни та терористи. РФ – держава – спонсор тероризму. Які ще потрібні докази? – зазначив Єрмак.

Теракт окупантів в Оленівці

Як відомо, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область) російська армія підступно вбила українських військовополонених – захисників Азовсталі.

За даними Офісу генпрокурора, загинуло близько 40, а поранення дістали 130 військових.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив про понад 50 загиблих та закликав світову спільноту, зокрема США, визнати РФ державою-терористом.

Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт скоїли російські окупанти. Українські силовики вже звернулися до ООН та Червоного Хреста з вимогою проінспектувати колонію в Оленівці.

Джерело: Посольство РФ у Великій Британії, Андрій Єрмак