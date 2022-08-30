Серпень, 30 в 20:43

Контрнаступ українських військових на Півдні не буде легким, а звільнення міста Херсон стане масштабним завданням для України.

Таку думку висловив кореспондент британського агентства ВВС з питань безпеки Френк Гарднер.

– Відвоювання Херсона у росіян стане масштабним завданням для України. Це південне місто було захоплене на початку війни після нетривалого спротиву, тому російські війська мали місяці, щоб окопатися, доставити підкріплення та підготуватися до будь-якої контратаки, – зазначає кореспондент у своєму аналізі.

Гарднер звертає увагу на те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські війська вели переважно оборонні бої, чинячи мужній опір переважаючим силам ворога. Наступ же вимагає іншого набору навичок, чисельної переваги в особовому складі та боєприпасах.

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Кореспондент пояснив, що російські окупанти змогли захопити території на Донбасі та такі міста, як Маріуполь, оскільки вони без вагань перетворюють населені пункти на руїни масованим артилерійським вогнем. Їх мало непокоять жертви серед цивільного населення.

Однак для України ці обмеження існують, і вона не хоче, щоб таке важливе портове місто, як Херсон, перетворилося на руїни.

Гарднер наголосив, що Збройним силам України можуть суттєво допомогти поставки західної далекобійної зброї, загальна кількість якої постійно зростає. Це озброєння допомагає перерізати російські логістичні шляхи (тобто шляхи постачання зброї, техніки та особового складу).

– Плюс той факт, що це їхня земля. І їхня рішучість повернути її дає їм більший стимул, ніж більшості російських загарбників, – додав кореспондент.

Як відомо, Херсон залишається єдиним українським обласним центром, який військам РФ вдалося захопити від початку повномасштабного вторгнення.

Місто стало ключовою точкою у війні протягом останніх тижнів. Важливість Херсона полягає в його близькості до Чорного моря. Місто розташоване в гирлі Дніпра та приблизно за 100 км від тимчасово окупованого Криму. Обласний центр відкриває можливості для судноплавства морськими шляхами.

На схід від Херсона розташований Північнокримський канал, який потрібен російським окупантам для забезпечення Криму прісною водою.

Агентство ВВС звертає увагу, що ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони на тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини. Це є частиною довгоочікуваного контрнаступу для повернення Півдня України.

Президент України Володимир Зеленський та інші українські високопосадовці не озвучують деталі контрнаступу, закликаючи українців бути терплячими.

Наступу українських військових передували тижні атак на логістичні шляхи військ РФ, ворожі склади боєприпасів та командні пункти. Під час цих ударів, зокрема по мостах через Дніпро, захисники України застосовували американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

За даними західних військових джерел, удари ЗСУ є частиною цілеспрямованого відрізання російських військ на правому березі річки, з кінцевою метою відвоювати всю Херсонську область.

Усі основні транспортні сполучення через Дніпро на Півдні України стали непроїзними для важкої техніки РФ. Як наголосили в ОК Південь, “найгарячіші новини” ще попереду.

Тим часом президент Володимир Зеленський порадив російським військовим тікати з України або здаватися в полон, якщо окупанти хочуть вижити.