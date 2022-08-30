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Факты / Украина

Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей Крыма на период деоккупации — Подоляк

Валентина Чорна, редактор ленты
бавовна у Криму

Украина разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей временно оккупированного Крыма, которые хотят покинуть полуостров на период активной деоккупации.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие, – написал он.

Отметим, что “хлопок” во временно оккупированном Крыму в последнее время происходит почти каждый день.

Впервые взрывы прогремели 9 августа, когда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса на военном аэродроме в Новофедоровке. Есть информация об уничтожении не менее девяти вражеских самолетов.

16 августа прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в самом Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова. 18 августа мощные взрывы были слышны на военном аэродроме Бельбек.

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