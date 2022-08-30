Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму на період деокупації – Подоляк

Валентина Чорна, редакторка стрічки
бавовна у Криму

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів тимчасово окупованого Криму, які хочуть залишити півострів на період активної деокупації.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися подалі від військових об’єктів та перевірити укриття, – написав він.

Зазначимо, що “бавовна” у тимчасово окупованому Криму останнім часом відбувається майже щодня.

Вперше вибухи пролунали 9 серпня, коли горіли склади з боєприпасами та злітна смуга на військовому аеродромі в Новофедорівці. Є інформація про знищення щонайменше дев’яти ворожих літаків.

16 серпня пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова. 18 серпня потужні вибухи було чутно на військовому аеродромі Бельбек.

Читайте
У Криму заграв гімн України: хакери атакували місцеве радіо

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка