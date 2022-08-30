Серпень, 30 в 17:38

Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів тимчасово окупованого Криму, які хочуть залишити півострів на період активної деокупації.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для мешканців окупованого Криму, які бажають залишити півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися подалі від військових об’єктів та перевірити укриття, – написав він.

Зрозуміло, що для ???????? життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

Зазначимо, що “бавовна” у тимчасово окупованому Криму останнім часом відбувається майже щодня.

Вперше вибухи пролунали 9 серпня, коли горіли склади з боєприпасами та злітна смуга на військовому аеродромі в Новофедорівці. Є інформація про знищення щонайменше дев’яти ворожих літаків.

16 серпня пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у самому Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова. 18 серпня потужні вибухи було чутно на військовому аеродромі Бельбек.