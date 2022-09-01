Сентябрь, 01 в 15:01

Днем 1 сентября в Николаеве раздалось шесть взрывов. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, снаряды “легли” на открытой территории и за пределами города.

– Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными, – добавил Сенкевич.

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Напомним, что оккупанты атаковали Николаев и 30 августа. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.