Снаряды “легли” за пределами города: в Николаеве раздалось шесть взрывов
Подтверждено
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Днем 1 сентября в Николаеве раздалось шесть взрывов. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, снаряды “легли” на открытой территории и за пределами города.
– Сегодня ночью и днем тревога звучит очень часто. Прошу всех быть максимально осторожными, – добавил Сенкевич.
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Напомним, что оккупанты атаковали Николаев и 30 августа. В результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.
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