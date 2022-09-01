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Факти / Україна

Снаряди “лягли” за межами міста: у Миколаєві пролунало шість вибухів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Підтверджено
вибух
Фото: Depositphotos

Вдень 1 вересня у Миколаєві пролунало шість вибухів. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, снаряди “лягли” на відкритій території та за межами міста.

– Сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. Прошу всіх бути максимально обережними, – додав Сєнкевич.

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Нагадаємо, що окупанти атакували Миколаїв і 30 серпня. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 190 діб.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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