Сентябрь, 12 в 18:55

В Украине появится координационный штаб для оперативного реагирования на удары российских войск по инфраструктуре и ликвидации их последствий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с представителями Минэнерго, Минрегиона, Минфина и НАК Нафтогаз Украины. Совещание состоялось по поручению президента Владимира Зеленского.

– Вчерашние варварские обстрелы РФ по критической инфраструктуре в очередной раз доказали, что нам противостоят террористы… Задача штаба – оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Мы должны быть готовы к любым сценариям, — подчеркнул Шмыгаль.

Штаб поручено сформировать министру энергетики Герману Галущенко, министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву совместно с Нафтогазом и Укрэнерго. Его создадут в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Ключевая задача штаба – быстрое реагирование на экстренные ситуации в условиях войны.

Кроме того, Кабинет министров планирует выделить 400 млн грн на восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных ракетными ударами РФ, и помощь деоккупированным территориям Украины.

За это будут отвечать Минрегион, Минфин и Харьковская областная военная администрация. Средства выделят из резервного фонда государственного бюджета.

Как известно, вечером 11 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Агрессор запустил 11 крылатых ракет, из них 9 сбили украинские силы ПВО.

От удара, в частности, пострадала Харьковская ТЭЦ-5. После взрывов в ряде регионов Украины пропал свет: в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской областях.

В Харькове из-за перебоев с электричеством остановилось метро и люди шли по туннелям пешком.

Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля