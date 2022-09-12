Вересень, 12 в 18:55

В Україні з’явиться координаційний штаб для оперативного реагування на удари російських військ по інфраструктурі та ліквідації їх наслідків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради з представниками Міненерго, Мінрегіону, Мінфіну та НАК Нафтогаз України. Нарада відбулася на доручення президента Володимира Зеленського.

– Учорашні варварські обстріли РФ по критичній інфраструктурі вкотре довели, що нам протистоять терористи… Завдання штабу – оперативна ліквідація наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, – наголосив Шмигаль.

Штаб доручено сформувати міністру енергетики Герману Галущенку, міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову спільно з Нафтогазом та Укренерго. Його утворять у межах Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Ключове завдання штабу – швидке реагування на екстрені ситуації в умовах війни.

Крім того, Кабінет міністрів планує виділити 400 млн грн на відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених ракетними ударами РФ, та на допомогу деокупованим територіям України.

За це відповідатимуть Мінрегіон, Мінфін та Харківська обласна військова адміністрація. Кошти виділять з резервного фонду державного бюджету.

Як відомо, ввечері 11 вересня війська РФ завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Агресор запустив 11 крилатих ракет, з них 9 збили українські сили ППО.

Від удару, зокрема, постраждала Харківська ТЕЦ-5. Після вибухів у низці регіонів України зникло світло: в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій областях.

У Харкові через перебої з електрикою зупинилося метро і люди йшли тунелями пішки.

Джерело: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля