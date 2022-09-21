Вересень, 20 в 23:19

Після оголошення з боку терористів з “ЛДНР” про намір провести “референдуми” щодо приєднання до РФ на загарбаних територіях України чимало світових лідерів держав засудили такі плани Росії та наголосили, що жодні подібні фейкові “волевиявлення” не буде визнано.

Експерти вважають, що після подібного кроку з боку Кремля президент РФ Володимир Путін може оголосити мобілізацію всередині Росії, начебто як “напад на територію Росії” з боку України.

Факти ICTV зібрали реакцію західних держав на повідомлення щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

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Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав ідею про “референдуми” неприйнятною.

– Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні, – заявив Шольц.

Він додав, що псевдореферендуми не підпадають під “міжнародне право та домовленості, досягнуті міжнародним співтовариством”.

Водночас радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголосив під час брифінгу, що Росія використовуватиме ці референдуми як основу для анексії території.

– Завтра вранці президент США виступить з промовою в ООН, це буде його щорічна промова, в якій він опише американське лідерство і як протистояти неприкритому та необґрунтованому вторгненню Росії в Україну. Ми знаємо, що ці референдуми будуть маніпуляційними. Ми знаємо, що Росія використовуватиме ці ганебні референдуми як основу для анексії цих територій, зараз чи в майбутньому. Якщо це станеться, США ніколи не визнають приєднання жодної частини України, – сказав він.

Джейк Салліван додав, що США разом із партнерами докладатимуть усіх зусиль для того, щоб Росія поплатилася за подібні дії, а також, що Україні буде надана історична підтримка.

– Ми знаємо, що президент Путін, ймовірно, оголосить про мобілізацію, що відображає його війну в Україні. Це не дії впевненої держави, це не показник сили – навпаки, і США із союзниками нададуть необхідну допомогу українському народові, – заявив він.

Очільниця уряду Естонії Кая Каллас заявила, що намір Кремля провести “референдуми” на окупованих українських територіях матиме для РФ зворотний ефект.

– Подібні дії матимуть зворотний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення Росії до відповідальності за злочини, – переконана прем’єр Естонії.

Вона наголосила, що результати фейкового голосування не будуть визнані.

– Сценарій окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та ясно: ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донецьк, Луганськ, Крим – це все Україна, – написала Каллас на своїй сторінці у Twitter.

Водночас глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати на наміри РФ новими санкціями та постачанням зброї Україні.

– Міжнародне співтовариство має відкинути цей крок, мають бути нові санкції, і Україна має отримати більше зброї, щоб звільнити свою територію. Ми повинні сказати ні російському шантажу, – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою заявив, що Альянс вважатиме нелегітимними “референдуми”, а такі дії з боку Кремля є “подальшою ескалацією путінської війни”.

– Міжнародна спільнота має засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України, – написав Столтенберг.

З боку Польщі виступив президент Анджей Дуда, який також перебуває в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Польський лідер впевнений, що “референдуми”, організовані Росією на окупованих нею територіях України, нічого не варті, а Польща не визнає їхніх результатів.

– Нічого не варті. Правда в тому, що результат визначається в Кремлі, а не голосуванням, – сказав Анджей Дуда, якого цитує Reuters.

У медіа також поширилась інформація, що президент Франції Еммануель Макрон запросив перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним після оголошень про наміри Кремля провести “референдуми”, але у Москві французькому лідеру нібито відмовили.

Згодом Еммануель Макрон назвав організацію “референдумів” на тимчасово непідконтрольних Україні територіях цинізмом та провокацією. За його словами, весь цей процес є пародією.

– Якби ідея референдуму на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно, – заявив він.

Макрон додав, що Франція продовжуватиме постачати Україні зброю, а “референдуми” не матимуть юридичних наслідків.

Президент Франції додав, що все ще розраховує на розмову з Володимиром Путіним найближчими днями.

З боку Туреччини виступив президент Реджеп Таїп Ердоган, який прямо не прокоментував псевдореферендуми, але заявив, що питання російсько-української війни слід розв’язувати дотримуючись принципів територіальної цілісності та незалежності України.