Сентябрь, 26 в 11:47

В Украину еще не прибыли зенитные ракетные комплексы NASAMS. Киев пока что получил от США согласие на их передачу, и именно это подразумевал президент Владимир Зеленский.

Соответствующие разъяснения дал спикер президента Украины Сергей Никифоров.

– Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили, – подчеркнул он.

Накануне американский телеканал CBS News обнародовал интервью с Владимиром Зеленским. В нем украинский лидер поблагодарил США за военную помощь, в частности за NASAMS для защиты воздушного пространства Украины.

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– Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США – мы получили NASAMS, — заявил Зеленский.

Это заявление многие поняли таким образом, что системы уже поступили в Украину.

В то же время 16 сентября в Пентагоне заявляли, что две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS будут переданы нашему государству в течение следующих двух месяцев. И они усилят защиту Украины от воздушных угроз.

Впервые Вашингтон объявил о планах передать Украине системы NASAMS в августе. Речь шла о двух батареях, обучении и материально-технической поддержке Вооруженных сил Украины.

В рамках крупнейшего транша помощи для Украины на $2,98 млрд США планировали передать Украине шесть систем NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Его разработкой занимались норвежская компания Norwegian Kongsberg и американская Raytheon. Батарея (9 или 12 установок) может за 12 секунд выпустить все 54 или 72 ракеты. Кроме того, в комплекс входят 3D-радары, вспомогательные сенсоры, командный пункт управления огнем.

Как объясняли в командовании Воздушных сил ВСУ, NASAMS действительно усилят противовоздушную оборону Украины. Однако не стоит говорить об абсолютном “закрытии неба” после их получения.

Фото: Kongsberg