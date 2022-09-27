Сентябрь, 27 в 14:59

Франция отправила в Украину следователей для помощи в расследовании военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ в городе Изюм (Харьковская область).

Об этом сообщили в пресс-службе посольства Франции в Украине.

Сегодня в Киев прибыла глава МИД Франции Катрин Колонна. Это уже третий ее визит в столицу Украины за последнее время.

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Кроме того, прибыли эксперты Института криминальных исследований Национальной жандармерии Франции. Колонна представила их генпрокурору Украины Андрею Костину.

С 28 сентября французские следователи будут работать в Изюме.

– С завтрашнего дня они будут работать в рамках расследования преступлений в Изюме. Франция стоит рядом с Украиной в борьбе с безнаказанностью, — подчеркнули в посольстве.

???????? Експерти Ін-ту крим. досліджень Національної жандармерії????????щойно прибули до #України, @MinColonna представила їх Генпрокурору @AndriyKostinUa. З завтрашнього дня вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів #Ізюму.

Франція стоїть поруч з #Україною у боротьбі з безкарністю https://t.co/TAA7myvVe9 — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) September 27, 2022

Ранее эксперты из Франции помогали расследовать военные преступления РФ в Киевской области, в частности в Буче.

Как известно, после деоккупации города Изюм там обнаружили массовое захоронение убитых российскими войсками людей (около 450 могил).

Всего на месте захоронения в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел, среди которых 22 военнослужащих и пятеро детей.

На телах людей обнаружены признаки насильственной смерти и следы пыток. У многих нет конечностей, есть травмы головы и грудной клетки, осколочные и колото-резаные ранения, связанные руки или веревки вокруг шеи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил западным СМИ, что это не единственное массовое захоронение в Изюме.

Фото: Посольство Франции в Украине