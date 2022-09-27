Вересень, 27 в 14:59

Франція відправила до України слідчих для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ в місті Ізюм (Харківська область).

Про це поінформували у пресслужбі посольства Франції в Україні.

Сьогодні до Києва прибула очільниця МЗС Франції Катрін Колонна. Це вже третій її візит до столиці України за останній час.

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Крім того, приїхали експерти Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії Франції. Колонна представила їх генпрокурору України Андрію Костіну.

З 28 вересня французькі слідчі працюватимуть в Ізюмі.

– Із завтрашнього дня вони працюватимуть у рамках розслідування злочинів в Ізюмі. Франція стоїть поруч із Україною у боротьбі з безкарністю, – наголосили в посольстві.

???????? Експерти Ін-ту крим. досліджень Національної жандармерії????????щойно прибули до #України, @MinColonna представила їх Генпрокурору @AndriyKostinUa. З завтрашнього дня вони працюватимуть в рамках розслідування злочинів #Ізюму.

Франція стоїть поруч з #Україною у боротьбі з безкарністю https://t.co/TAA7myvVe9 — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) September 27, 2022

Раніше експерти з Франції допомагали розслідувати воєнні злочини РФ на Київщині, зокрема в Бучі.

Як відомо, після деокупації міста Ізюм там виявили масове поховання вбитих російськими військами людей (близько 450 могил).

Загалом на місці поховання в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл, серед яких 22 військовослужбовці та п’ятеро дітей.

На тілах людей виявлені ознаки насильницької смерті та сліди катувань. У багатьох немає кінцівок, є травми голови та грудної клітини, осколкові та колото-різані поранення, зв’язані руки або мотузки навколо шиї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив західним ЗМІ, що це не єдине масове поховання в Ізюмі.

Фото: Посольство Франції в Україні