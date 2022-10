Украина официально обратилась к Международному суду ООН в связи с попыткой России аннексировать четыре украинских области – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев призывает Международный суд рассмотреть по существу дело, открытое по иску Украины против РФ.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022