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Факти / Україна

Україна звернулася до суду ООН у Гаазі через спроби Кремля анексувати чотири області

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Міжнародний суд ООН у Гаазі
Фото: Depositphotos

Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН у зв’язку зі спробою Росії анексувати чотири українські області – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Київ закликає Міжнародний суд розглянути по суті справу, відкриту за позовом України проти РФ.

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– Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно поставила до відома Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує його юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті, – наголосив Кулеба.

Йдеться про справу щодо звинувачень у геноциді (Україна проти Росії), яку розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ сформулював позов на підставі Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

На початку березня цього року в суді відбулися слухання. Україна закликала зобов’язати РФ негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії. І 16 березня Міжнародний суд ООН ухвалив відповідне рішення.

Згодом з’явилася інформація, що суд у Гаазі почне розглядати справу щодо геноциду українців Росією восени цього року.

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