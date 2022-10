Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН у зв’язку зі спробою Росії анексувати чотири українські області – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Київ закликає Міжнародний суд розглянути по суті справу, відкриту за позовом України проти РФ.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022