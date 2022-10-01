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Україна офіційно звернулася до Міжнародного суду ООН у зв’язку зі спробою Росії анексувати чотири українські області – Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Київ закликає Міжнародний суд розглянути по суті справу, відкриту за позовом України проти РФ.

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– Після спроб Путіна щодо анексії Україна офіційно поставила до відома Міжнародний суд ООН, що цей крок грубо порушує його юридично зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Просимо суд якнайшвидше розглянути справу по суті, – наголосив Кулеба.

Following Putin’s annexation attempts, Ukraine has officially informed the International Court of Justice that this step blatantly violates its legally binding Order on Provisional measures issued on March 16th. We urge the Court to hear the case on merits as soon as possible. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2022

Йдеться про справу щодо звинувачень у геноциді (Україна проти Росії), яку розглядає Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ сформулював позов на підставі Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

На початку березня цього року в суді відбулися слухання. Україна закликала зобов’язати РФ негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії. І 16 березня Міжнародний суд ООН ухвалив відповідне рішення.

Згодом з’явилася інформація, що суд у Гаазі почне розглядати справу щодо геноциду українців Росією восени цього року.