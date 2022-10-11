Октябрь, 11 в 11:40

Украина вернула тела 62 погибших украинских военных. Среди них есть те, кого российские захватчики убили в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

– Сегодня Украина вернула тела героев… Удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки, — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что переговоры о возвращении тел 62 защитников Украины были очень тяжелыми.

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В процесс была вовлечена команда уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко.

– Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям! – отметил Котенко.

Как известно, в ночь на 29 июля российские оккупанты совершили теракт на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке, во время которого погибли десятки украинских военнопленных. Речь идет о защитниках Мариуполя, которые в мае вышли с завода Азовсталь. Погибли более 40 военных, точного количества погибших до сих пор нет.

По информации от международных экспертов, российские захватчики применили термобарическое оружие во время теракта.

21 сентября из российского плена удалось вернуть 215 военных, среди которых были защитники Мариуполя и командиры “азовцев”.

Источник: Минреинтеграции