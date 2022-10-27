Октябрь, 26 в 21:32

Президент России Владимир Путин не применит в Украине, поскольку никто не верит в слова РФ и понимает, что таким образом в Кремле готовят провокации.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он прокомментировал заявления Путина, который вслед за российскими чиновниками начал говорить, что якобы Украина планирует использовать “грязную бомбу” — смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

Сейчас смотрят

По мнению Подоляка, российский диктатор повторяется в своей лжи.

— Он настолько предсказуемый человек, что все, что он будет говорить — мы уже знаем… Более того, в отличие от того, что происходило в феврале 2022 года, сегодня весь мир цивилизованный прекрасно знает, что это все один большой информационный фейк под названием “грязная бомба”, которую Россия придумала, — сказал он.

Михаил Подоляк считает, что Кремль хочет остановить контрнаступление Украины, совершив провокацию с чем-то похожим на “грязную бомбу” на украинской территории и обвинив в этом официальный Киев.

— Сегодня и это зафиксировано, что этого они сделать не смогут, потому что все будут понимать, что любое использование ненормированного конвенционного оружия будет исключительно историей Российской Федерации, — сказал он.

Советник ОПУ отметил, что Западные партнеры Украины предоставят симметричный ответ России, если только станет известно о начале подготовки к использованию неконвенционного оружия.

Как начались разговоры о “грязной бомбе” и какая была реакция

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны нескольких стран НАТО, в разговоре с которыми утверждал, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу”, которая представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждения России, что Украина якобы собирается применить “грязную бомбу” на собственной территории, являются абсурдными.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада.

Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.

Госдеп США уже комментировал эти заявления, сказав, что Россия столкнется с последствиями, если применит любое ядерное оружие в Украине, включая “грязную бомбу”.

В то же время американский президент Джо Байден предупредил Россию о применении “грязной бомбы” в Украине.