Жовтень, 26 в 21:32

Президент Росії Володимир Путін не застосує в Україні, оскільки ніхто не вірить у слова РФ та розуміє, що таким чином у Кремлі готують провокації.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він прокоментував заяви Путіна, який слідом за російськими чиновниками почав казати, що нібито Україна планує використати “брудну бомбу” – суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

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На думку Подоляка, російський диктатор повторюється у своїй брехні.

– Він настільки передбачувана людина, що все, що він буде казати – ми вже знаємо… Ба більше, на відміну від того, що відбувалось у лютому 2022 року, сьогодні весь світ цивілізований прекрасно знає, що це все є один великий інформаційний фейк під назвою “брудна бомба”, яку Росія вигадала, – сказав він.

Михайло Подоляк вважає, що Кремль хоче зупинити контрнаступ України, вчинивши провокацію з чимось схожим на “брудну бомбу” на українській території і звинувативши у цьому офіційний Київ.

– Сьогодні і це зафіксовано, що цього вони зробити не зможуть, бо усі будуть розуміти, що будь-які використання ненормованої конвенційної зброї буде виключно історією Російської Федерації, – сказав він.

Радник ОПУ наголосив, що Західні партнери України нададуть симетричну відповідь Росії, якщо лише стане відомо про початок підготовки до використання неконвенційної зброї.

Як почались розмови про “брудну бомбу” та яка була реакція

Раніше глава Міноборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони кількох країн НАТО, у розмові з якими стверджував, що Україна нібито готується застосувати “брудну бомбу”, що являє собою суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що твердження Росії, що Україна начебто має намір застосувати “брудну бомбу” на власній території, є абсурдними.

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), заяви Шойгу покликані уповільнити або призупинити військову допомогу Україні з боку Заходу.

Тим часом гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився направити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, за твердженням РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.

Держдеп США вже коментував ці заяви, сказавши, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо застосує будь-яку ядерну зброю в Україні, зокрема “брудну бомбу”.

Водночас американський президент Джо Байден попередив Росію про застосування “брудної бомби” в Україні.