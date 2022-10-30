РФ може мовчати про пошкодження фрегата Григорович, як і про крейсер Москва – ISW

Жовтень, 30 в 9:00

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що 29 жовтня поблизу Севастополя міг бути пошкоджений щонайменше один фрегат типу Григорович Чорноморського флоту РФ.

Такого висновку фахівці ISW дійшли, проаналізувавши реакцію Росії на вчорашню “бавовну” в Криму.

В Інституті вивчення війни відзначили, що від Міноборони РФ надійшла заява лише про незначні ушкодження тральщика Чорноморського флоту Іван Голубець та захисного бар’єра в південній бухті.

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Однак російські офіційні особи не визнали пошкодження фрегата типу Григорович.

– Так само Міноборони Росії заперечувало й будь-які пошкодження крейсера Москва в квітні, – проводять аналогії в ISW.

До слова, Чорноморський флот має три фрегати типу Григорович. Кожен із них здатний запускати крилаті ракети Калібр.

Нагадаємо, що після вибухів у Севастополі вранці 29 жовтня в Міністерстві оборони Росії заявили про “незначні пошкодження морського тральщика Іван Голубець“.

Однак український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко припускає, що було пошкоджено одразу кілька кораблів Чорноморського флоту Росії.

Є інформація, що серед них може бути й корабель Адмірал Макаров, що став флагманом після втрати росіянами крейсера Москва.

Останній зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 249-ту добу.

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Джерело: ISW

Фото: Юрій Мисягін