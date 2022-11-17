Южмаш и объекты Нафтогаза: последствия ракетных обстрелов 17 ноября
17 ноября российские войска атаковали газодобывающую и машиностроительную отрасль Украины.
О целях оккупантов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.
По словам главы правительства, под удар россиян попали предприятия в Днепре, в том числе Южмаш.
Факт разрушения и повреждения нескольких объектов группы Нафтогаз подтвердил и глава правления национальной акционерной компании Алексей Чернышев.
– Российский агрессор осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на Востоке Украины, – отметил Алексей Чернышев.
Сейчас известно, что несколько объектов разрушены, другие получили повреждения разной степени.
Как только спасатели ликвидировали вспыхнувший из-за обстрела пожар, специалисты Укргаздобычи начали выяснять масштабы вражеской атаки.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что 17 ноября российские войска несколько раз попали в два инфраструктурных объекта Днепра.
По состоянию на 13:00 от ракетного удара по Днепру пострадали 19 человек, среди них – 15-летняя девочка.
Три человека ранены из-за взрыва после попадания крылатой ракеты на территорию объекта инфраструктуры Одесского района.
По объекту критической инфраструктуры газодобывающей отрасли россияне ударили в Изюмском районе Харьковской области.
Медики уже оказывают всю необходимую помощь трем пострадавшим работникам.
Кроме того, известно, что во время утренней воздушной тревоги украинские защитники уничтожили над Киевом четыре ракеты и пять беспилотников Shahed-136.
Противовоздушная оборона Воздушного командования Юг приземлила две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 267-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: НАК Нафтогаз Украины
Фото: София Богуцкая