Ноябрь, 17 в 14:13

17 ноября российские войска атаковали газодобывающую и машиностроительную отрасль Украины.

О целях оккупантов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

По словам главы правительства, под удар россиян попали предприятия в Днепре, в том числе Южмаш.

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Факт разрушения и повреждения нескольких объектов группы Нафтогаз подтвердил и глава правления национальной акционерной компании Алексей Чернышев.

– Российский агрессор осуществил массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО Укргаздобыча на Востоке Украины, – отметил Алексей Чернышев.

Сейчас известно, что несколько объектов разрушены, другие получили повреждения разной степени.

Как только спасатели ликвидировали вспыхнувший из-за обстрела пожар, специалисты Укргаздобычи начали выяснять масштабы вражеской атаки.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что 17 ноября российские войска несколько раз попали в два инфраструктурных объекта Днепра.

По состоянию на 13:00 от ракетного удара по Днепру пострадали 19 человек, среди них – 15-летняя девочка.

Три человека ранены из-за взрыва после попадания крылатой ракеты на территорию объекта инфраструктуры Одесского района.

По объекту критической инфраструктуры газодобывающей отрасли россияне ударили в Изюмском районе Харьковской области.

Медики уже оказывают всю необходимую помощь трем пострадавшим работникам.

Кроме того, известно, что во время утренней воздушной тревоги украинские защитники уничтожили над Киевом четыре ракеты и пять беспилотников Shahed-136.

Противовоздушная оборона Воздушного командования Юг приземлила две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НАК Нафтогаз Украины

Фото: София Богуцкая