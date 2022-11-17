Південмаш та об’єкти Нафтогазу: наслідки ракетних обстрілів 17 листопада

Листопад, 17 в 14:13

17 листопада російські війська атакували газовидобувну та машинобудівну галузь України.

Про цілі окупантів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

За словами очільника уряду, під удар росіян потрапили підприємства в Дніпрі, зокрема Південмаш.

Зараз дивляться

Факт руйнування та пошкодження кількох об’єктів групи Нафтогаз підтвердив і голова правління національної акціонерної компанії Олексій Чернишов.

– Російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на Сході України, – зазначив Олексій Чернишов.

Наразі відомо, що кілька об’єктів зруйновано, інші зазнали пошкоджень різного ступеню.

Щойно рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула через обстріл, спеціалісти Укргазвидобування почали з’ясовувати масштаби ворожої атаки.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що 17 листопада російські війська кілька разів влучили в два інфраструктурні об’єкти Дніпра.

Станом на 13:00 від ракетного удару по Дніпру постраждало 19 людей, серед них – 15-річна дівчина.

Трьох людей поранено через вибух після влучання крилатої ракети на територію об’єкта інфраструктури Одеського району.

Крім того, відомо, що під час ранкової повітряної тривоги українські захисники знищили над Києвом чотири ракети та п’ять безпілотників Shahed-136.

Протиповітряна оборона Повітряного командування Південь знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НАК Нафтогаз України

Фото: Софія Богуцька