Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты вывезли в Россию более 13 тыс. детей — Герасимчук

Евгения Грейс, редактор ленты
Діти війни депортація
Фото: Getty Images

Украина зафиксировала более 13 тыс. случаев вывоза детей в Россию оккупантами. Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— На сегодня мы владеем информацией о 13 тыс. украинских детей, которые были депортированы или перемещены российскими властями. И это, к сожалению, не окончательная цифра, — сказала она на брифинге.

По словам уполномоченной по правам ребенка, ежедневно количество депортированных детей растет. Она уверена, что в будущем станет известно о большем количестве вывезенных детей.

— Нам еще предстоит узнать, как минимум, о десятках тысяч украинских детей, которых украла российская власть, — отметила она.

Напомним, ранее оккупационные администрации в Луганской области сообщили, что якобы провели в регионе детям от двух до 17 лет медицинские осмотры, после чего они якобы нуждаются в лечении в России

Сейчас смотрят

Глава Луганской ОВА прокомментировал похищение украинских детей из захваченных территорий региона: таким образом оккупанты под разными предлогами депортируют детей в Россию. Сначала их помещают в специальные оздоровительные учреждения, затем задерживают там этих детей, заставляя родителей приехать. После этого семьям не разрешают возвращаться на территорию Украины.

Гайдай рассказывал и о том, что подростков вывозят в Чечню, где им промывают мозги и натравливают против Украины. Этим лично хвастался чеченский глава Рамзан Кадыров.

Всего, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Россию были депортированы или вынужденно выехали по меньшей мере 2,8 млн украинцев.

Читайте
В РФ рекламируют принудительное усыновление депортированных детей из Украины – ISW

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка