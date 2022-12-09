Декабрь, 09 в 17:33

Украина зафиксировала более 13 тыс. случаев вывоза детей в Россию оккупантами. Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— На сегодня мы владеем информацией о 13 тыс. украинских детей, которые были депортированы или перемещены российскими властями. И это, к сожалению, не окончательная цифра, — сказала она на брифинге.

По словам уполномоченной по правам ребенка, ежедневно количество депортированных детей растет. Она уверена, что в будущем станет известно о большем количестве вывезенных детей.

— Нам еще предстоит узнать, как минимум, о десятках тысяч украинских детей, которых украла российская власть, — отметила она.

Напомним, ранее оккупационные администрации в Луганской области сообщили, что якобы провели в регионе детям от двух до 17 лет медицинские осмотры, после чего они якобы нуждаются в лечении в России.

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Глава Луганской ОВА прокомментировал похищение украинских детей из захваченных территорий региона: таким образом оккупанты под разными предлогами депортируют детей в Россию. Сначала их помещают в специальные оздоровительные учреждения, затем задерживают там этих детей, заставляя родителей приехать. После этого семьям не разрешают возвращаться на территорию Украины.

Гайдай рассказывал и о том, что подростков вывозят в Чечню, где им промывают мозги и натравливают против Украины. Этим лично хвастался чеченский глава Рамзан Кадыров.

Всего, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в Россию были депортированы или вынужденно выехали по меньшей мере 2,8 млн украинцев.