Грудень, 09 в 17:33

Україна зафіксувала понад 13 тис. випадків вивезення дітей до Росії окупантами. Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

– На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тис. українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра, – сказала вона на брифінгу.

За словами уповноваженої з прав дитини, щодня кількість депортованих дітей зростає. Вона упевнена, що у майбутньому стане відомо про більшу кількість вивезених дітей.

– Нам ще належить дізнатися, як мінімум, про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше окупаційні адміністрації у Луганській області повідомили, що російські лікарі провели у регіоні дітям від двох до 17 років медичні огляди, після чого вони нібито потребують лікування в Росії.

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Голова Луганської ОВА прокоментував викрадення українських дітей із захоплених територій регіону: таким чином окупанти під різними приводами депортують дітей до Росії. Спочатку їх поміщають у спеціальні оздоровчі заклади, потім затримують там цих дітей, змушуючи батьків приїхати. Після цього родинам не дозволяють повертатися на територію України.

Гайдай розповідав і про те, що підлітків вивозять до Чечні, де їм промивають мізки й нацьковують проти України. Цим особисто хизувався чеченський глава Рамзан Кадиров.

Загалом, за даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, до Росії були депортовані чи вимушено виїхали щонайменше 2,8 млн українців.