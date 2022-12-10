Грудень, 10 в 10:32

Зранку в суботу, 10 грудня, співробітники Служби безпеки України розпочали контррозвідувальні заходи в храмах та монастирях УПЦ (МП) у Харкові та області.

Про це поінформували в пресслужбі місцевого Управління СБ України.

Спецслужба проводить безпекові заходи на таких об’єктах УПЦ (МП) у Харківській єпархії:

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Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони Взискання загиблих;

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

СБУ проводить перевірки в церквах та монастирях УПЦ МП на Харківщині / 4 фотографии

Окрім СБУ, в контррозвідувальних заходах беруть участь Національна гвардія та Державна прикордонна служба. Як пояснили в спецслужбі, їх мета – протидія підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

– Враховуючи збройну агресію РФ, ці заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского міра” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, – зазначається в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять огляд територій та приміщень за участі представників церкви для виявлення осіб, які можуть бути причетні до діяльності на шкоду державному суверенітету України, та заборонених предметів.

Як відомо, протягом останніх тижнів СБУ проводить такі контррозвідувальні заходи в різних єпархіях УПЦ (МП).

1 грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила перевірити наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ із Московським патріархатом. А Кабінету міністрів доручили внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про неможливість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ.

9 грудня комітет ВР із гуманітарної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт, яким пропонується заборонити на території України діяльність РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій.