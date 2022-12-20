Генерал ВСУ Кривонос: Украинско-белорусская граница – самое слабое наше место

Декабрь, 20 в 11:16

Граница с Беларусью является уязвимым местом для Украины, поскольку защитникам будет трудно удерживать такой огромный участок.

Об этом сказал генерал ВСУ Сергей Кривонос.

— Если Украина, условно говоря, — человек, то украинско-белорусская граница – живот, самое слабое место в человеческом теле, – считает он.

Генерал отметил, что белорусская граница с Украиной — это 1084 километра, поэтому, чтобы удержать такой огромный участок, нужно иметь дополнительно силы и средства для отражения возможного наступления врага.

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— Хотя эти части можно было бы эффективнее применять на востоке Украины и, возможно, мы тогда освободили бы значительно больше украинской территории, — добавил военный.

Он также выразил уверенность, что Россия попытается еще больше затянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, вчерашняя встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко свидетельствует о подготовке вторжения с белорусской территории.

Ранее Минобороны Алексей Резников в интервью The Guardian заявил, что РФ может начать новое большое наступление уже в начале следующего года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил уверенность, что РФ снова попытается захватить Киев.

В то же время бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Россия вряд ли сможет мобилизовать необходимые ресурсы для нового наступления в начале следующего года.