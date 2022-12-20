Генерал ЗСУ Кривонос: Українсько-білоруський кордон – найслабкіше наше місце

Грудень, 20 в 11:16

Кордон з Білоруссю є уразливим місцем для України, оскільки захисникам буде важко утримувати таку величезну ділянку.

Про це сказав генерал ЗСУ Сергій Кривонос.

– Якщо Україна, умовно кажучи, – людина, то українсько-білоруський кордон – живіт, найслабкіше місце в людському тілі, – вважає він.

Генерал зазначив, що білоруський кордон з Україною – це 1084 кілометри, тому щоб утримати таку величезну ділянку треба мати додатково сили і засоби для відбиття можливого наступу ворога.

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– Хоча ці частини можна було б ефективніше застосовувати на сході України і, можливо, ми б тоді звільнили значно більше української території, – додав військовий.

Він також висловив впевненість, що Росія спробує ще більше затягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, вчорашня зустріч російського диктатора Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка свідчить про підготовку вторгнення з білоруської території.

Раніше Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian заявив, що РФ може розпочати новий великий наступ вже на початку наступного року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив впевненість, що РФ знову спробує захопити Київ.

Водночас колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Росія навряд чи зможе мобілізувати необхідні ресурси для нового наступу на початку наступного року,