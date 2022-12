Декабрь, 27 в 20:24

Украинская парамедик и волонтер Юлия Паевская (позывной Тайра) решила вернуться на войну, которую РФ развязала против Украины.

Об этом она рассказала в интервью изданию WoMo во время мероприятия Women of Ukraine – Heroes of the World, посвященного женщинам в украинской армии.

Юлия Паевская отметила, что сейчас работает на “западном фронте”, то есть во время встреч с представителями стран Запада рассказывает, как российские оккупанты издеваются над украинцами в плену.

Тайра уточнила, что также ведет борьбу с российскими СМИ, распространяющими пропаганду в странах Запада.

– Я держу западный фронт, но он просветительский и информационный… Мы все видим, что делают оккупанты, когда заходят в село или город: они истребляют все памятники культуры, музеи, книги, а хуже всего – убивают наших представителей культуры. Рассказы о таких потерях способствуют дополнительному получению оружия, но я решила, что возвращаюсь на войну, — подчеркнула Тайра.

Она также проинформировала о жестоком отношении оккупантов к пленным украинцам. Паевская уточнила, что сочувствия не демонстрировал никто из россиян, даже медики.

– Россиянка-медик меня ненавидела так же, как и все остальные, хотя якобы врач… Я ходила после многочасовых допросов, опираясь на стенку, потому что так было плохо. А она, передавая обезболивающие пилюли через “кормушку” в дверях, сказала: Подумаешь, избили ее. Тебя что, муж никогда не бил? Я ответила, что не бил. И она спросила: А он вообще мужик? И захохотала, – поделилась воспоминаниями Тайра.

Паевская добавила, что рассказывала об этом случае европейским политикам во время встреч. Эта история поразила их и разрушила “их надежду на диалог с врагом”.

Как известно, Юлия Паевская после начала Революции Достоинства в 2013 году была медиком на Майдане. Впоследствии она создала добровольческое медико-эвакуационное подразделение Ангелы Тайры, служила по контракту в Вооруженных силах Украины. После демобилизации в 2020 году Тайра вернулась на фронт как медик и волонтер.

После начала полномасштабной войны Юлия Паевская находилась в Мариуполе. В середине марта этого года она попала в плен к российским оккупантам.

Тайру удалось освободить из плена 17 июня 2022 года. Впоследствии она неоднократно рассказывала на разных площадках об издевательствах рашистов над пленными.

В частности, в сентябре Юлия Паевская дала показания перед Хельсинкской комиссией в США. Она рассказала, что стала свидетелем множества зверств оккупантов: избиения, пытки, убийства, издевательства над женщинами, лишения раненых медицинской помощи.

Источник: WoMo

Фото: Facebook Юлии Паевской